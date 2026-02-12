為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    迎馬年！ 竹東分局辦現場揮毫、上馬體驗

    2026/02/12 15:38 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府警察局竹東分局今天下午舉辦「馬上揮毫送春聯」活動。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府警察局竹東分局今天下午舉辦「馬上揮毫送春聯」活動。（記者廖雪茹攝）

    迎接馬年到來，新竹縣政府警察局竹東分局今天下午舉辦「馬上揮毫送春聯」活動，邀請書法名家林國山、林司晴及宋兆賢等，現場揮毫融入防詐宣傳，並應景安排「上馬體驗」，讓民眾在感受年節喜氣的同時，也能將「平安」與「安全」帶回家。

    今天午後冬陽高照，書法大師齊聚竹東分局大門前，現場書寫吉祥春聯，特別響應政府的反詐宣導，寫下「識詐防騙護園地，安心守財過好年」送給分局，吸引許多民眾到場圍觀及索取。

    警方藉此活動向民眾宣導常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、假網購及解除分期付款等詐騙態樣，提醒民眾牢記「不聽、不信、不匯款」原則，遇有可疑情形可立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以守護自身財產安全。

    另針對春節期間交通流量增加情形，警方也加強交通安全觀念宣導，呼籲民眾「酒後不開車」、「車輛禮讓行人」、「騎乘機車務必配戴安全帽」，並提醒切勿超速及違規使用手機，以降低交通事故發生風險，共同維護用路安全。

    竹東分局長黃文智表示，守護治安與交通安全是持續不變的責任，期盼警民攜手合作，共同營造安心、安全的生活環境，歡喜平安過好年。

    迎接馬年到來，竹東警分局應景安排「上馬體驗」。（記者廖雪茹攝）

    迎接馬年到來，竹東警分局應景安排「上馬體驗」。（記者廖雪茹攝）

    竹東分局長黃文智「上馬」展示宣導春聯，期盼警民攜手合作，共同營造安心、安全的生活環境。（記者廖雪茹攝）

    竹東分局長黃文智「上馬」展示宣導春聯，期盼警民攜手合作，共同營造安心、安全的生活環境。（記者廖雪茹攝）

    書法大師齊聚竹東分局大門前現場揮毫，特別書寫反詐騙春聯，希望鄉親安心守財過好年。（記者廖雪茹攝）

    書法大師齊聚竹東分局大門前現場揮毫，特別書寫反詐騙春聯，希望鄉親安心守財過好年。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播