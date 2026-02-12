迎馬年！ 竹東分局辦現場揮毫、上馬體驗

新竹縣政府警察局竹東分局今天下午舉辦「馬上揮毫送春聯」活動。（記者廖雪茹攝）

迎接馬年到來，新竹縣政府警察局竹東分局今天下午舉辦「馬上揮毫送春聯」活動，邀請書法名家林國山、林司晴及宋兆賢等，現場揮毫融入防詐宣傳，並應景安排「上馬體驗」，讓民眾在感受年節喜氣的同時，也能將「平安」與「安全」帶回家。

今天午後冬陽高照，書法大師齊聚竹東分局大門前，現場書寫吉祥春聯，特別響應政府的反詐宣導，寫下「識詐防騙護園地，安心守財過好年」送給分局，吸引許多民眾到場圍觀及索取。

警方藉此活動向民眾宣導常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、假網購及解除分期付款等詐騙態樣，提醒民眾牢記「不聽、不信、不匯款」原則，遇有可疑情形可立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以守護自身財產安全。

另針對春節期間交通流量增加情形，警方也加強交通安全觀念宣導，呼籲民眾「酒後不開車」、「車輛禮讓行人」、「騎乘機車務必配戴安全帽」，並提醒切勿超速及違規使用手機，以降低交通事故發生風險，共同維護用路安全。

竹東分局長黃文智表示，守護治安與交通安全是持續不變的責任，期盼警民攜手合作，共同營造安心、安全的生活環境，歡喜平安過好年。

迎接馬年到來，竹東警分局應景安排「上馬體驗」。（記者廖雪茹攝）

竹東分局長黃文智「上馬」展示宣導春聯，期盼警民攜手合作，共同營造安心、安全的生活環境。（記者廖雪茹攝）

書法大師齊聚竹東分局大門前現場揮毫，特別書寫反詐騙春聯，希望鄉親安心守財過好年。（記者廖雪茹攝）

