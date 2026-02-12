為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑點重重！輕生男雙手骨折吊三角巾如何爬樹 桃園檢警解剖釐清

    2026/02/12 15:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    陳男被發現在偏僻山區上吊，家屬質疑，陳男雙手受傷，甚至還需以三角巾固定，如何能攀爬高樹。（家屬提供）

    陳男被發現在偏僻山區上吊，家屬質疑，陳男雙手受傷，甚至還需以三角巾固定，如何能攀爬高樹。（家屬提供）

    桃園市66歲陳姓男子本月1日被發現在龜山偏僻山區上吊身亡，檢警初判是自殺，但家屬質疑死因不單純，陳男雙手都受傷，還包著三角巾，如何能攀爬約160公分高的樹上，且陳男現任中國籍配偶在事發後行為有異，檢警今（12）日下午解剖陳男遺體，釐清是否有外力介入。

    陳男家屬指出，事發前陳男沒有任何異狀，4天前還曾與家人吃飯、逛街，豈料，在出國旅遊之際，被發現在山區上吊，他生前曾傳送簡訊給弟弟，但無論在稱呼或語氣上，都與平日兄弟互動狀況不符，且陳男當時左右手都有受傷骨折，左手還需以三角巾固定，如何能攀爬上高約160公分的樹上上吊？現場也沒發現任何可供墊高或攀爬的物品；停放在附近的車輛，擺在車內的包包有被翻動跡象，皮夾及身分證件都找不到，陳男現任中配的行為更令人起疑。

    陳男家屬說，陳男與現任中配結婚僅5年，中配結婚後就消失2年，之後又突然返回，但與陳男仍分隔兩地，事發後中配似乎急著想結案拿死亡證明，甚至乘隙把陳男遺囑及遺留的資料取走；此外，案發隔天又找來黑衣人將陳男生前行駛的車輛拖走，還曾替陳男投保壽險。

    陳男家屬認為，陳男過去並無任何輕生紀錄，事發前也沒有異狀，從傷勢、上吊地點條件等都有諸多不合理，是否單純自殺需要釐清，抑或有加工自殺的可能性，希望檢警能夠釐清。

    警方表示，案件仍在調查中，尚無法對外說，今也會同檢察官解剖陳男遺體，釐清確切死因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    陳男家屬認為，陳男過去並無任何輕生紀錄，事發前也沒有異狀，從傷勢、上吊地點條件等都有諸多不合理。（家屬提供）

    陳男家屬認為，陳男過去並無任何輕生紀錄，事發前也沒有異狀，從傷勢、上吊地點條件等都有諸多不合理。（家屬提供）

