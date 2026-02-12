為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    政府反貪成效獲4成5認同 透明與公平仍待加強

    2026/02/12 15:12 記者劉慶侯／台北報導
    台灣民眾對於政府加強打擊貪污犯罪作為滿意度趨勢圖。（記者劉慶侯翻攝）

    國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布調查結果。4成5的民眾認同政府加強打擊貪污犯罪作為；但在透明度和公平上仍待加強。

    中正大學犯罪研究所表示，近年社會對廉政與透明的高度關注，使政府加強打擊貪污犯罪的作為備受檢視。但調查結果顯示，台灣民眾對政府在反貪腐方面的表現呈現兩極化，給予認同的民眾佔45.14%，顯示政府的反貪舉措已有一定成效，但在透明度、公平性及執行力等方面仍有提升空間。

    調查報告分析，民眾對政府打擊貪污犯罪的滿意度，主要取決於政府肅貪的決心與具體成效、司法體系的公正性、媒體對廉政工作的報導，以及全民對反貪腐的參與度。

    調查報告認為，若能展現「高風險、高刑度」的打擊力道，結合檢警調政風三管齊下，包括掃除黑金、推動財產申報法、落實行政課責，以及舉辦廉政宣導與社區座談，將有效提升整體信任度。

    未來反貪工作宜持續以廉政體系整體強化為核心方向，並著重降低貪腐動機、完善制度防堵、提升違法成本，落實機關廉政責任制度與風險管理機制，同時持續追蹤廉政治理指標與社會觀感變化，以加強民眾對政府的信任基礎，恢復公眾對體制的信心。

    本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

