    社會

    驚險瞬間！趕載病患紅燈未減速 台中民間救護車遭攔腰撞

    2026/02/12 15:21 記者許國楨／台中報導
    台中市西區民生路與自由路口清晨發生車禍，25歲蔡姓男子駕駛民間救護車，與同齡許姓男子駕駛的小客貨車，交會後發生碰撞。（民眾提供）

    台中市西區民生路與自由路口清晨發生車禍，25歲蔡姓男子駕駛民間救護車，與同齡許姓男子駕駛的小客貨車，交會後發生碰撞。（民眾提供）

    台中市西區今（12）日清晨發生驚險車禍，一輛民間救護車為趕往載送病患，行經台中女中校門前路口時，雖鳴笛並開啟警示燈，卻在紅燈狀態下未減速通過，與綠燈起步的小客貨車當場猛烈碰撞，巨大撞擊力道讓救護車車身劇烈傾斜、差點翻覆，驚險一瞬令人捏把冷汗。

    事故發生在清晨5時56分，地點位於民生路與自由路口，25歲蔡姓男子駕駛民間救護車，正前往載送病患，車上並未載人，另一方為同齡許姓男子駕駛的小客貨車，依號誌綠燈起步直行，雙方在路口瞬間交會後發生碰撞。

    現場撞擊力道猛烈，小客貨車車頭嚴重毀損，零件四散，救護車則被撞得車身側傾、險些翻覆，畫面相當驚險。所幸2名駕駛均未受傷，警方到場後也確認雙方酒測值均為0，排除酒駕因素。

    經初步調查，救護車雖鳴笛並開警示燈，但通過紅燈時並未減速，至於當時車速、路口視線與反應時間等細節，仍待進一步調查釐清。轄區第一分局表示，已完成現場蒐證並調閱周邊監視器畫面，後續將交由交通事故鑑定單位判定肇事責任，同時呼籲用路人行經路口時應減速慢行，注意號誌及周邊車輛動態，確保安全。

    小客貨車車頭嚴重毀損，零件四散。（民眾提供）

    小客貨車車頭嚴重毀損，零件四散。（民眾提供）

    救護車則被撞得車身側傾、險些翻覆。（民眾提供）

    救護車則被撞得車身側傾、險些翻覆。（民眾提供）

