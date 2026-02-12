為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男性侵前女友又少給600元買避孕藥 判刑3年2月

    2026/02/12 15:26 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東吳姓男子在交友軟體上發現前女友後邀敘舊，趁她陷入熟睡之際強行發生性關係，事後女向他要1千元，他只給400元。女控告他強制性交，遭台東地方法院一審判處有期徒刑3年2月。吳男不服提起上訴，辯稱雙方曾為男女朋友，對方是因為索取金錢未果才憤而提告；然而台灣高等法院花蓮分院審理後認為，被害女子案發當下已明確拒絕，且吳男趁人之危事證明確，駁回上訴，維持原判。

    判決書指出，吳男與被害女子曾有過3年的交往情誼。案發當日，女因想敘舊而前往吳男住處，但因先前服用了感冒藥物，藥效發作後感到思緒不清、體力不支，便應吳男邀請在該處暫時休息。不料，吳男竟精蟲充腦，見女熟睡無力反抗，竟兩度嘗試脫去其長褲。儘管她一度驚醒並大聲制止「不要」，還踢腳反抗，吳男表面雖口頭保證不會再犯，卻仍趁她再度沉睡時侵犯得逞。

    女清醒後發現下半身赤裸，質問吳男，並為了購買事後避孕藥向其索取1000元，但吳男僅支付400元便匆忙離去，她隨即向友人求助並報警驗傷。

    吳男在法庭上全盤否認犯罪，並提出LINE對話紀錄辯稱，女在事發後數月還曾約他見面，指控本案根本是她因為拿不到錢才「誣告」。吳男的辯護律師也主張，她清醒後沒有立刻質問，顯見雙方是在合意下發生關係。

    不過，高院法官審理後認定，她在案發當天的訊息中，字裡行間充滿憤怒與受辱的情緒，完全沒有同意性交的跡象，即便兩人曾有過一段情，也不代表吳男可以無視對方的身體自主權，吳男無視對方明確拒絕，利用藥效發作的機會逞慾，事後還試圖以過往情誼與金錢糾紛來脫罪，態度難認良好。二審法官認為原審判刑3年2月認事用法均妥適，因此裁定上訴駁回，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播