男性侵前女友又少給600元買避孕藥 判刑3年2月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東吳姓男子在交友軟體上發現前女友後邀敘舊，趁她陷入熟睡之際強行發生性關係，事後女向他要1千元，他只給400元。女控告他強制性交，遭台東地方法院一審判處有期徒刑3年2月。吳男不服提起上訴，辯稱雙方曾為男女朋友，對方是因為索取金錢未果才憤而提告；然而台灣高等法院花蓮分院審理後認為，被害女子案發當下已明確拒絕，且吳男趁人之危事證明確，駁回上訴，維持原判。

判決書指出，吳男與被害女子曾有過3年的交往情誼。案發當日，女因想敘舊而前往吳男住處，但因先前服用了感冒藥物，藥效發作後感到思緒不清、體力不支，便應吳男邀請在該處暫時休息。不料，吳男竟精蟲充腦，見女熟睡無力反抗，竟兩度嘗試脫去其長褲。儘管她一度驚醒並大聲制止「不要」，還踢腳反抗，吳男表面雖口頭保證不會再犯，卻仍趁她再度沉睡時侵犯得逞。

女清醒後發現下半身赤裸，質問吳男，並為了購買事後避孕藥向其索取1000元，但吳男僅支付400元便匆忙離去，她隨即向友人求助並報警驗傷。

吳男在法庭上全盤否認犯罪，並提出LINE對話紀錄辯稱，女在事發後數月還曾約他見面，指控本案根本是她因為拿不到錢才「誣告」。吳男的辯護律師也主張，她清醒後沒有立刻質問，顯見雙方是在合意下發生關係。

不過，高院法官審理後認定，她在案發當天的訊息中，字裡行間充滿憤怒與受辱的情緒，完全沒有同意性交的跡象，即便兩人曾有過一段情，也不代表吳男可以無視對方的身體自主權，吳男無視對方明確拒絕，利用藥效發作的機會逞慾，事後還試圖以過往情誼與金錢糾紛來脫罪，態度難認良好。二審法官認為原審判刑3年2月認事用法均妥適，因此裁定上訴駁回，全案仍可上訴。

