    電子煙與加熱菸政策 引發民意兩極

    2026/02/12 15:06 記者劉慶侯／台北報導
    台灣民眾對於政府進行菸品管制作為之滿意度比例圖。（記者劉慶侯翻攝）

    國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布調查結果。在電子煙與加熱菸的議題上，3成5的民眾理解與認同政府進行的菸品管制作為。但卻有高達逾6成4的民眾持反對意見。

    隨著電子煙與加熱菸使用族群逐漸增加，引起公共健康與青少年保護的影響日益受到關注，相關法規修正也成為社會討論焦點。

    根據中正大學調查報告顯示，民眾對政府在嚴禁電子煙同時，有條件開放加熱菸的政策呈現兩極化意見。調查結果指出，約35.01%民眾理解並認同管制政策，64.99%民眾則持反對態度。

    支持者認為，有條件開放加熱菸可「納管代替禁絕」，透過合法管制減少非法流通，並比照紙菸管理，透過警示標示與合法販售管道規範使用。他們認為，採取理性疏導方式可有效監管市場，避免黑市猖獗。

    調查報告指出，反對者多為民間團體，擔憂政策可能違反世界衛生組織（WHO）建議，並指出加熱菸口味多樣、包裝具科技感，恐吸引青少年嘗試，提升未成年吸菸率。

    同時提醒目前並無證據顯示加熱菸有助戒菸，且相關配套措施尚不完善，包括合法產品範圍與公共場所使用規範仍有疑慮。民眾普遍期待政府在開放加熱菸的同時，能落實「20歲以下禁止」、「嚴禁加味」及「防制廣告行銷」等配套措施，以保障公共健康。

    此外，調查報告認為，政府雖嚴禁電子煙，但欠缺有效的執法取締實際作為，在執法力度上有待加強，值得密切注意。

    本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

