遭詐團騙花400萬買金條險被害 屏東婦遇金價飆幸運賺70萬

屏縣警察局長甘炎民（中）頒獎表揚阻詐金額前5高的金融機構及1家銀樓業者。（屏縣警局提供）

屏東縣一名婦人誤信詐騙集團話術，到屏市一家銀樓買400多萬元的金條，業者察覺有異通報警方，警方請婦人以假金條誘出車手，順利捕逮2名詐團成員；屏縣警局今（12）日舉辦防詐座談會，表揚立功的銀樓業者，婦人也現身說法，由於金價持續上揚，婦人當時買的金條也更值錢了，因為還未脫手，推算倒賺70餘萬元。

婦人去（2025）年底，遇上假檢警詐騙，指婦人因涉刑案帳戶需被監管，婦人沒有提款卡，對方叫她換成金條比較好交出監管，於是她到銀樓買了439萬元的金條，因為貨量太大，銀樓業者機警在等貨時向警方通報。警方展開偵辦後，請被害人以假金條誘出詐團車手，今年1月8日逮捕來收假金條的男車手，連在旁的監控手也落網，2名男子最後被送法辦。

屏縣警局刑警大隊副大隊長江啓超表示，銀樓業者的即時通報阻詐，不但成功攔阻民眾免於遭詐受害損失錢財，也因黃金價格飆漲，讓原本要被騙買黃金的受害者，因而小賺一筆。

銀樓業者推算，以去年12月底金價1錢約1萬6940元，今（12）日金價1錢約1萬9700元計算，受害人反而倒賺約70多萬元。

屏東縣警察局今天特別在座談會中，表揚阻詐金額前5高的金融機構，以及成功為婦人保住黃金的銀樓業者。警方統計，去（2025）年屏東縣有79家金融機構成功攔阻344件詐騙案件，阻詐金額達2億1049萬餘元。

屏縣警察局長甘炎民指出，警方推動「無聲報案－科技掃碼報案一指通」機制，只要發現可疑提領或面交車手，都可以用手機掃描警方設置的QR Code，就會立刻產生報案簡訊，藉由簡化報案流程，達到快速通報、警力即時到位查捕的運作模式，讓詐騙車手無所遁形，只要經報案成功查獲詐騙車手，就可獲1萬元檢舉獎金，如果提供詐騙情資順利偵破詐騙集團案件，最高還可以拿到1000萬元獎金。

誘騙屏縣婦人買黃金的車手和監控手落網。（屏縣警局提供）

婦女被詐團誘騙買黃金，所幸最後不但全都保住，還小賺一筆。（屏縣警局提供）

屏縣府警察局今（12）日邀集轄內金融機構、銀樓等業者，召開防詐、防搶、防竊座談會，透過面對面交流，深化跨域合作機制。（屏縣警局提供）

