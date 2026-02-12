為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高雄婦深夜用擴音器罵鄰居1年多 依強制罪判3月

    2026/02/12 15:22 中央社
    高雄地方法院。（資料照）

    高雄陳姓婦人因與鄰居不睦，竟頻繁在深夜凌晨持擴音器在陽台廣播髒話，嚴重干擾鄰居睡眠，時間長達1年多。高雄地方法院依強制罪判陳婦有期徒刑3月，可易科罰金。

    高雄地方法院判決書指出，家住高雄市前鎮區明鳳六街的陳婦因故與周遭鄰居相處不睦，自民國112年5月起至114年2月，以每週約2至3天、每天數次頻率，在深夜或凌晨時段，於住處陽台使用擴音器製造聲響。

    陳婦會持擴音器或把擴音器放在陽台，朝鄰居住處辱罵不雅字眼，時間長達數十分鐘。受害範圍涵蓋明鳳六街及對街多戶鄰居，嚴重影響眾人睡眠及居住安寧。

    高雄地檢署偵查初期，陳婦辯稱是鄰居先吵到她，否認有強制犯行，但在高雄地方法院審理時，改口坦承犯行。

    法官審理認為，居住安寧權及睡眠權是個人生存與健康基礎，若惡意於深夜製造噪音干擾他人睡眠，已超越一般社會生活所能容忍範圍，構成刑法強制罪中「妨害人行使權利」。

    法官審酌，陳婦行為缺乏尊重他人觀念，侵害多名鄰居權益。考量其犯後終能坦承犯行、無前科等，依強制罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。

