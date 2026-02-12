為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐團愛車法拍！賓士「越野車」G63、1.2萬顆泰達幣2/25基隆開拍

    2026/02/12 15:14 記者林嘉東／基隆報導
    宜蘭分署2月25日將拍賣詐騙集團成員代步的黑色賓士 G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能。 （記者林嘉東翻攝）

    宜蘭分署2月25日將拍賣詐騙集團成員代步的黑色賓士 G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能。 （記者林嘉東翻攝）

    打詐不手軟！基隆地檢署日前偵辦一起大規模詐欺案件，查扣詐團名下罕見 Mercedes-Benz G63 AMG改裝車，與泰達幣（USDT）1萬2727顆不法所得後，囑託法務部行政執行署宜蘭分署拍賣。宜蘭分署今（12日）發布拍賣訊息指出，有意參與競標G63 AMG改裝車的民眾，須提出身分證件，並繳納台幣50萬元保證金，始能領牌參與競價。

    此外，現場也將拍賣詐團詐騙所得 1萬2727.0465顆泰達幣（USDT），依目前匯率估算，該批虛擬幣價值超過台幣40萬元；依拍賣公告所載，參與投標前，必須攜帶雙證件，繳納7萬元保證金，始得領取號碼牌競價。

    宜蘭分署提醒，拍定人應提供接收泰達幣（USDT）之錢包地址，且必須是以拍定人名義在主管機關（金融監督管理委員會）公告完成洗錢防制登記業者（業者名單）所開設之帳戶，可接收TRC-20「代幣」標準泰達幣之TRON網絡公開金鑰錢包地址（Public Key Wallet Address）；並須配合填寫「拍定人基本資料暨帳戶資訊表」、以拍定人本人帳戶匯款之方式繳清價金，以利泰達幣後續移轉作業，嚴禁使用匿名錢包。

    宜蘭分署執行官鄧順生表示，宜蘭分署訂於2月25日上午10時，在基隆地檢署一樓新聞採訪室，拍賣、號稱「賓士越野車」的黑色Mercedes-Benz G63 AMG，以及泰達幣（USDT）1萬2727顆。拍賣公告刊出後，吸引不少車迷與幣圈投資者關注。

    鄧順生說，本次拍賣最吸睛的焦點，莫過於詐騙集團成員代步的黑色賓士G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能，新車市價高達數百萬元。宜蘭分署表示，該車的里程數為11萬1827公里，車況佳。

    鄧順生表示，此次拍賣展現檢調與執行機關共同追償不法所得、維護社會公義的決心，想撿便宜或收藏名車的民眾，這是一次難得的機會。民眾競標前，務必至行政執行署官網詳閱相關規範。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    宜蘭分署2月25日將拍賣詐騙集團成員代步的黑色賓士 G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭分署2月25日將拍賣詐騙集團成員代步的黑色賓士 G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭分署2月25日首次拍賣1萬2727顆泰達幣（USDT）參與投標前，必須攜帶雙證件，繳納7萬元保證金，始得領取號碼牌競價。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭分署2月25日首次拍賣1萬2727顆泰達幣（USDT）參與投標前，必須攜帶雙證件，繳納7萬元保證金，始得領取號碼牌競價。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭分署2月25日將拍賣詐騙集團成員代步的黑色賓士 G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能。（記者林嘉東翻攝）

    宜蘭分署2月25日將拍賣詐騙集團成員代步的黑色賓士 G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播