詐團愛車法拍！賓士「越野車」G63、1.2萬顆泰達幣2/25基隆開拍

宜蘭分署2月25日將拍賣詐騙集團成員代步的黑色賓士 G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能。 （記者林嘉東翻攝）

打詐不手軟！基隆地檢署日前偵辦一起大規模詐欺案件，查扣詐團名下罕見 Mercedes-Benz G63 AMG改裝車，與泰達幣（USDT）1萬2727顆不法所得後，囑託法務部行政執行署宜蘭分署拍賣。宜蘭分署今（12日）發布拍賣訊息指出，有意參與競標G63 AMG改裝車的民眾，須提出身分證件，並繳納台幣50萬元保證金，始能領牌參與競價。

此外，現場也將拍賣詐團詐騙所得 1萬2727.0465顆泰達幣（USDT），依目前匯率估算，該批虛擬幣價值超過台幣40萬元；依拍賣公告所載，參與投標前，必須攜帶雙證件，繳納7萬元保證金，始得領取號碼牌競價。

宜蘭分署提醒，拍定人應提供接收泰達幣（USDT）之錢包地址，且必須是以拍定人名義在主管機關（金融監督管理委員會）公告完成洗錢防制登記業者（業者名單）所開設之帳戶，可接收TRC-20「代幣」標準泰達幣之TRON網絡公開金鑰錢包地址（Public Key Wallet Address）；並須配合填寫「拍定人基本資料暨帳戶資訊表」、以拍定人本人帳戶匯款之方式繳清價金，以利泰達幣後續移轉作業，嚴禁使用匿名錢包。

宜蘭分署執行官鄧順生表示，宜蘭分署訂於2月25日上午10時，在基隆地檢署一樓新聞採訪室，拍賣、號稱「賓士越野車」的黑色Mercedes-Benz G63 AMG，以及泰達幣（USDT）1萬2727顆。拍賣公告刊出後，吸引不少車迷與幣圈投資者關注。

鄧順生說，本次拍賣最吸睛的焦點，莫過於詐騙集團成員代步的黑色賓士G63 AMG（原廠改裝），該車於2016年10月出廠，擁有經典方正外型與強悍性能，新車市價高達數百萬元。宜蘭分署表示，該車的里程數為11萬1827公里，車況佳。

鄧順生表示，此次拍賣展現檢調與執行機關共同追償不法所得、維護社會公義的決心，想撿便宜或收藏名車的民眾，這是一次難得的機會。民眾競標前，務必至行政執行署官網詳閱相關規範。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

宜蘭分署2月25日首次拍賣1萬2727顆泰達幣（USDT）參與投標前，必須攜帶雙證件，繳納7萬元保證金，始得領取號碼牌競價。（記者林嘉東翻攝）

