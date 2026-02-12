為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    春節威力掃蕩 苗警1晚查獲非法陪酒、逮38名通緝犯

    2026/02/12 15:20 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗警方昨晚擴大臨檢於特定場所查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理。（警方提供）

    苗栗警方昨晚擴大臨檢於特定場所查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理。（警方提供）

    年節將至，苗栗縣警察局為維護春節期間社會秩序與民眾安全，昨（11）日晚間執行「威力掃蕩擴大臨檢勤務」，查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理；另案查獲賭博案件及查處頭份市區醉酒滋事案件將6名滋事男子依違反社會秩序維護法移請裁罰。

    苗栗縣警察局指出，此次威力掃蕩勤務，由局長李忠萍親自主持勤教並率隊執行威力掃蕩擴大臨檢勤務，宣示強力掃蕩決心，結合軍警民力合計243名，其中警力207名、憲兵4名、民力32名，針對苗栗市及頭份市外籍人士經常出入場所KTV、小吃店及治安熱點、幫派易出入處所、圍事及寄生營業據點、指標性場所等，實施擴大臨檢、巡邏及路檢作為，臨檢場所45處、重要道路15處。

    昨晚擴大臨檢於特定場所查獲4名非法外籍女子從事坐檯陪酒情事，當場帶案處理；刑警大隊同步執行專案查緝，另案查獲賭博案件，相關涉案人員均移送偵辦。臨檢期間，110勤務指揮中心接獲民眾報案指稱頭份市區發生醉酒滋事案件，立即調派線上擴大臨檢警力20名趕赴現場處置，迅速控制場面，查獲滋事人員6名，並依違反社會秩序維護法移請裁罰。

    警察局另統計2月份迄今已查獲各類刑案254件，其中竊盜案37件、賭博案7件、詐欺案53件、毒品案44件、公共危險案30件，並緝獲通緝犯38名。

    警察局表示，對於任何危害公共安全之不法行為，將持續強化執法力道，並呼籲民眾如遇可疑人事物，務必即時通報警方，透過警民及時聯動，讓不法分子無所遁形，共同守護苗栗的安全，讓民眾安心過好年。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警察局另統計2月份迄今已查獲各類刑案254件，其中竊盜案37件、賭博案7件、詐欺案53件、毒品案44件、公共危險案30件，並緝獲通緝犯38名。（警方提供）

    警察局另統計2月份迄今已查獲各類刑案254件，其中竊盜案37件、賭博案7件、詐欺案53件、毒品案44件、公共危險案30件，並緝獲通緝犯38名。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播