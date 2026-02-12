為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    詐騙手法不斷翻新民眾信任度下滑 政府成效待提升

    2026/02/12 15:08 記者劉慶侯／台北報導
    台灣民眾對於政府在防制詐騙犯罪的滿意度趨勢圖（記者劉慶侯翻攝）

    國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發佈調查結果。 四成一民眾對於政府詐騙防制感到滿意。

    根據中正大學調查顯示，114年民眾對於「政府在防制詐騙犯罪上的措施與努力滿意度」為41.31%，相較於去年下降四個百分點（4.35%），顯示出民眾對政府打擊詐騙的整體感受持保留態度。

    調查指出，儘管政府持續推動跨部門合作，結合警政、金融、電信與數位發展等單位，並透過科技攔阻、帳戶預警機制及多元宣導管道強化預防作為，但在詐騙手法快速翻新、通訊工具日益普及的情勢下，犯罪集團以更迅速接觸潛在被害人，增加查緝與即時阻斷的難度。

    當詐騙案件仍不斷出現在新聞報導與社群討論中時，民眾容易以實際受害案例作為評估基準，而非整體政策長期成效，致使主觀滿意度下降。此結果不僅呈現治理挑戰，更凸顯政府在政策成果說明、成功攔阻案例揭露，以及風險溝通上之重要性。

    調查報告中認為，政府未來應持續精進科技偵查與金流阻斷機制外，亦應加強分眾化宣導與數位素養教育，協助不同年齡層提升識詐與應變能力，從源頭降低受騙風險，方能逐步提升民眾對整體防詐工作之信任與滿意程度。

    本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

