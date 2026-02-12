中榮醫師交保爆特權走法院「管制門」 中院：檢討並議處

台中榮總醫師楊孟寅因捲入廠商代刀案上週五交保，卻在台中地院員工協助下從法院管制門離開，遭外界質疑有特權，台中地院表示會進行檢討。（記者陳建志攝）

台中榮總醫師楊孟寅、鄭文郁，因讓醫材商進開刀房手術，上週五中檢發動搜索後，向法院聲請羈押禁見，台中地院裁定2人各100萬元交保，不過楊男走出地院發現有大批媒體，又返回地院並從有門禁的「管制門」離去，事後被發現幫他開門的竟是中院內部庭務員；對此中院今天表示，會徹底檢討，並研議是否議處該名庭務員。

中榮醫師楊孟寅、鄭文郁因捲入廠商代刀一案，台中地檢署本月5日同步搜索台中榮總及涉案醫師住所，並認定相關事證明確，依違反醫師法向法院聲請羈押禁見楊、鄭兩人，以及涉案陳姓醫材商。

台中地院6日下午經庭訊後，裁定楊孟寅、鄭文郁2人各以新台幣100萬元交保，陳姓醫材廠商則以50萬元交保，3人均限制住居，並實施限制出境、出海；檢察官不服裁定結果，當庭提出抗告。

當天晚間6點多，楊、鄭辦保完成離去時，鄭文郁直接上家屬的車子離去，楊見大門外有大批媒體守候，又折返並從台中地檢大門進入司法大廈。

楊男在法院內尋求協助，表示外面有記者，1名法院員工得知，竟主動提議可以帶他走後方有門禁、需要感應卡的「管制門」離去，遭外界質疑法院大開特權方便之門。

台中地院今天表示，當時楊孟寅走進地院後，剛好碰到一名庭務員，向他表示外面有記者，有其他門可以離開嗎？因剛好是下班時間，庭務員就帶著他跟著下班人龍一起從管制門離開。

台中地院表示，該名庭務員是基於便民，不過缺乏警覺性，因一般民眾從管制門離開確實不應該，將研議是否議處該名庭務員，對於門禁管制也會進行檢討。

