大麻合法化 逾9成台灣民眾反對

強力緝毒之作為滿意度趨勢圖。（記者劉慶侯翻攝）

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布調查結果。民眾對政府緝毒成果上，滿意度約5成5，同時有高達9成以上認為大麻不可合法化。

中正大學犯研所調查指出，根據最新民意調查顯示，民眾對政府在毒品查緝工作上的強力作為，整體滿意度為55.43%，顯示超過半數民眾給予正面評價，但整體意見仍呈現一定程度分歧。此結果反映社會大眾對毒品防制議題的高度關注，同時亦顯示民眾對政策實際成效及長期影響，仍抱持不同看法。

調查指出，近年新興毒品種類增加，販運手法趨於隱蔽，加上網路與通訊科技發展，使毒品流通模式更為多元，亦提高查緝難度，相關因素可能影響民眾對查緝成效的主觀評價。整體而言，除持續強化查緝量能與跨機關合作外，民眾亦期待政府同步加強預防宣導、社區防制及復歸支持等配套措施，以提升整體毒品防制政策的社會信任。

報告認為，隨著部分國家開放醫療用或娛樂用大麻合法化，大麻合法化議題在台灣引起討論。但調查結果顯示，民眾對大麻合法化普遍採取否定態度。有68.47%的民眾表示完全不贊成大麻合法化，另有22.88%的民眾認為「基本上不贊成，但如有配套措施願意考慮」，合計超過9成（91.35%）民眾表達反對立場，顯示多數台灣民眾對大麻合法化抱持保守態度。

研究報告進一步分析民眾反對理由，主要集中於青少年成癮與誘惑、公共安全與犯罪風險，以及健康與醫療負擔等層面。多數民眾憂慮合法化後，大麻可能在校園內流行，影響青少年腦部發展並增加「麻駕」與交通事故風險；另有民眾認為，大麻可能對中樞神經、心臟及呼吸系統造成危害，長期下來恐加重醫療體系負擔。

此外，部分民眾對政府管理能力表達疑慮，認為目前對菸酒管理尚有進步空間，針對更具爭議性的大麻，相關配套措施仍不成熟，貿然開放恐影響社會秩序與價值觀。整體而言，民意顯示政府在大麻合法化議題上仍需審慎以對，並參酌藥物濫用與醫療成癮專家觀點，進行更多科學評估與風險宣導。

本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

