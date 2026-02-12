新北市1個月查扣400輛 毒駕保管車塞爆派出所、保管場

黃淑君說，據統計，今年1月份新北市取締毒駕件數共427件，其中汽車176件、機車247件、慢車4件，數量驚人。（黃淑君提供）

毒駕害人害己，前年一起惡劣毒駕事件更是奪去土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫寶貴性命，新北市警察局去年起強力取締毒駕，市議員黃淑君表示，毒駕該嚴懲，新北市一個月查扣約400台毒駕汽機車，不過也使得派出所、保管場被保管車輛塞爆，要求改善避免基層困擾。警察局交通大隊回應，已啟動分流調度機制，避免車輛過度集中，並爭取中央撥用國有地擴增保管量能。

黃淑君說，據統計，今年1月份新北市取締毒駕件數共427件，其中汽車176件、機車247件、慢車4件，數量驚人，加上過往查扣的車輛，毒駕車早已佔滿新北各車輛保管場，甚至連派出所周邊原供警用車輛停放的車格，也被扣押的毒駕車輛佔用，警方雖協調更多保管場地，但一時無法紓解困境，目前包括板橋區板橋、海山分局部分派出所警用車格都被保管車佔用，向國產署協調的土地也需要整地後才能啟用，短期內根本緩不濟急。

黃淑君呼籲，警方應向上溯源斷絕毒害，並周延扣車配套避免造成基層困擾，也應從制度面解決扣押車輛長期滯留問題，不該讓基層員警還要煩惱車輛保管問題，毒駕車也應立法設置保管期限，並縮短保管期限，期限過後，刑、民事等程序調查結束後，政府可逕行拍賣車輛。

交大指出，已全面盤點各公有拖吊場使用狀況，並啟動分流調度機制，避免車輛集中單一場地，並已向財政部國有財產署爭取樹林公有拖吊場周邊國有土地撥用，其中部分約3635平方公尺土地已獲同意，另有數筆土地正在審核中，如全數核撥，預計可擴增收容量能約9557平方公尺，警方將持續與市府及中央單位協調土地及經費資源，加速擴場與完善配套。

