第11艘600噸級海巡艦2/13交船 典禮有3大禁忌

海巡署打造第11艘600噸級巡防艦將在明（13）日交船，因去年10月2日已命名為「蘭嶼艦」，所以特別邀請台東縣蘭嶼鄉椰油國小「小飛魚文化展演隊」表演歌唱及海洋精神舞。不過，因為達悟族的特殊文化，海巡署提醒典禮過程的3大禁忌。

海巡署艦隊分署強調，首先是不能帶橘子或提到橘子，因為橘子在達悟族語意指「抓不到魚」；再者，女性不得參加海洋精神舞；最後，疑似忌諱諧音緣故，典禮相關文字均改為「蘭嶼巡防艦」。

據了解，椰油國小於2006年起成立「小飛魚文化展演隊」，發展蘭嶼傳統歌舞，獲得國內多次演出邀請及多項比賽肯定。2019年7月受邀到波蘭參加國際兒童民俗藝術節，開幕典禮竟收到「五星旗」，還好表演團隊事先「準備我們的國旗，不然可能要退席抗議了」，最後持自備的中華民國國旗進場。

當時椰油國小拒拿主辦大會提供的五星旗事件，讓捍衛國家尊嚴的蘭嶼小飛魚在歐洲一炮而紅，感動無數網友「眼淚直接滾下來」。

