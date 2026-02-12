為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑300公斤黃金洗錢案藏鏡人 四海幫幫主張存偉移送北檢

    2026/02/12 14:23 記者鄭景議／台北報導
    四海幫主張存偉涉嫌「安心幣商」詐團洗錢案。（記者鄭景議攝）

    四海幫主張存偉涉嫌「安心幣商」詐團洗錢案。（記者鄭景議攝）

    台北地檢署與刑事警察局聯手偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，意外查出四海幫主張存偉與該集團有金流往來，涉嫌幫忙洗錢。警方昨持搜拘票，將張存偉拘提到案，今日下午將張存偉依組織犯罪及洗錢罪嫌移送台北地檢署持續偵辦。

    檢警偵辦去年偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案件時，發現詐團涉嫌用不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹後，做成粗糙門擋，運送到柬埔寨。警方將金流經勾稽比對之後，發現與四海幫幫主張存偉有關，懷疑張存偉是洗錢案藏鏡人。

    張存偉近期都在境外，檢警起初擔心打草驚蛇，決定先按兵不動；近日確認張存偉返回國內，時機成熟，才持拘票將他拘提到案。

    張存偉綽號「存偉」出生於空軍眷村，年輕時期就加入四海幫，1990年間，因參與當時來自高雄的十大槍擊要犯、綽號「小馬哥」楊瑞和的槍擊犯罪集團，並擔任其保鑣，最終因涉及殺人案入獄服刑十多年。

    張存偉出獄後，重返四海幫受到時任幫主「老賈」賈潤年的重用，更擔任四海幫的中常委，2012年第8任幫主「斗雲」楊德昀接任四海幫時，被任命為副幫主。2021年幫主「斗雲」退位後，四海幫在台北市西門町金獅酒樓召開會議，會後決議，由時任副幫主的張存偉接任第9任幫主。

    四海幫主張存偉。（記者鄭景議攝）

    四海幫主張存偉。（記者鄭景議攝）

