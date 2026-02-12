逾8成4民眾反對廢死 創10年新高

台灣民眾對廢除死刑的意向趨勢圖。（記者劉慶侯翻攝）

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布有關廢除死刑的調查結果研究報告，有高達8成4以上的民眾不贊成廢除死刑。

中正大學研究報告指出，對於死刑存廢議題，有66.91%的民眾表示完全不贊成廢除死刑，這一數據達到10年內的新高，顯示民眾對這議題的高度關切度。

再者，針對「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」的比例占有17.76%，總計84.67%的民眾對於廢除死刑持否定態度，顯示多數台灣民眾對於維持現行死刑制度具堅定支持。

中正大學研究報告認為，死刑存廢之爭深受社會風氣與價值觀演進影響，亦牽涉刑罰正當性與基本人權保障等多重面向，故屬高度複雜且具爭議性的公共議題。國際人權發展趨勢普遍朝向廢除死刑，主張生命權不可剝奪，且司法體系難以完全避免冤錯案件，一旦執行即無回復可能，成為廢死的重要論據。

同時，死刑是否較無期徒刑具有更強嚇阻效果，實證研究仍存爭議，其必要性受到質疑；若存在「終身監禁不得假釋」等替代方案，亦可能動搖部分支持基礎。而台灣社會多數民意仍傾向保留死刑，認為其具有嚇阻功能並體現報應正義，尤以在重大暴力犯罪發生後，民眾對治安惡化的憂慮更易轉化為支持嚴刑的態度。

研究報告認為，面對此一課題，政府在政策思考上應兼顧社會整體態度的變化與國際發展趨勢，並與多元觀點交流，逐步累積共識基礎，使相關討論建立於理性與充分理解之上，形成更周延之制度判斷。

本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

台灣民眾對廢除死刑的意向趨勢圖。（記者劉慶侯翻攝）

