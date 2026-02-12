民眾對警察持高度正面評價 疑受捷運隨機殺人事件微幅下降

台灣民眾對警察維護治安工作的滿意度趨勢圖。（記者劉慶侯翻攝）

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布調查結果。民眾對警察維護治安工作滿意程度，維持近8成6之正向評價。

中正大學調查顯示，民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度為近8成6（85.95%），相比前期調查些微下降，可能受北捷張文無差別殺人事件之影響，但仍維持8成5以上之滿意度，該結果反映民眾對警察在治安維持工作上的高度評價，強化社會對警方的信任基礎，亦彰顯警方在履行職責時所展現的卓越成效與專業表現。

請繼續往下閱讀...

根據警政統計網數據結果，112年全年之全般刑案發生總數（不含駕駛過失）為25萬1485件、破獲件數為24萬3912件（破獲率96.99%），113年全年之全般刑案發生總數（不含駕駛過失）為37萬2142件、破獲件數為25萬7914件（破獲率69.30%）。

114年至11月為止全般刑案發生總數（不含駕駛過失）為53萬1615件、破獲件數為39萬6463件（破獲74.56%），自113年起案件量大幅增加，導致破獲率一度明顯下滑，顯示治安環境與犯罪型態出現結構性轉變。

然而，今年在案件持續攀升情況下，破獲率已有回升，顯示警政機關透過調整偵辦策略與強化科技偵查，逐步提升打擊犯罪效能。未來仍應持續強化各項偵辦作為及相關資源配置，以有效提升破獲率，確保整體治安穩定。此外，針對特定犯罪行為進行密集打擊，能有效改善治安狀況，以此增強社會安全感。

本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法