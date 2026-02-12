台灣民眾治安滿意度逾9成 社區安全感持續高點

台灣民眾對住家與社區治安狀況的滿意度趨勢圖。（記者劉慶侯翻攝）

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發佈調查結果。有超過9成2之受訪民眾認為住家附近治安狀況良好，認為警察辛勞功不可沒。

中正大學犯研所調查顯示，有92.1%的民眾對於住家附近的治安感到滿意，這一滿意度較前年（113年）的治安調查略為下降，但整體皆維持9成以上之正向評價，儘管對整體大環境可能有擔憂，但對於自身居住的社區與街區，多數民眾認為仍為安全。

請繼續往下閱讀...

調查指出，根據歷年資料顯示，自103年起，滿意度逐年上升，皆維持在8成以上，反映出民眾對於住家附近治安狀況的高度信心。此成果與警方多項積極作為具有密切關連，包含警察針對重要節日及聚眾鬥毆等事件所成立之快速打擊犯罪部隊，加強高密度巡邏勤務，及時壓制犯罪風險。

同時，警方亦提供舉家外出安全維護、護送民眾鉅額存領款等服務，強化民眾人身與財產安全保障。而部分民眾表示居住於警局附近，有助於提升整體安全感，進一步增強民眾對社區治安的信任。

調查報告認為，過去一年，警察不分晝夜，透過加強社區互動、快速應對突發事件及運用現代化科技手段，有效提升治安品質，並獲取民眾信任與支持，為穩定社會環境奠定了堅實基礎，彰顯其不可或缺的重要角色。

調查結果也顯示民眾普遍感受到社區治安狀況良好，對於深夜外出之安全性抱持安心態度，顯示社會整體治安穩定感高，且警察在重要節日期間之交通維護、各項便民服務措施，以及快速打擊犯罪部隊於重大或突發案件中的專業處置表現，皆獲得民眾高度肯定，使整體滿意度長期維持在高點，呈現正向評價趨勢。

報告中也對警方提出建議，認為警察單位未來可透過舉辦安全講座提高民眾的防範意識，並建立警民聯絡機制，鼓勵民眾報告可疑活動。

本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

台灣民眾對住家與社區治安狀況的滿意度趨勢圖。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法