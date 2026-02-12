民眾對運輸安全仍具信心 見警率提高成關鍵

台灣民眾對政府維護大眾運輸安全之各項措施之滿意比例圖。（記者劉慶侯翻攝）

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布調查結果。有6成9的民眾對政府維護大眾運輸安全各項措施表示滿意。認為應提高「見警率」可立即防範危險發生，亦可助乘客心安。

調查報告分析，雖然只有69.2%的民眾表示滿意，民調數據並非相當理想，可能亦受北捷張文連續殺人案件大幅報導之影響。惟此成果反映出政府近年在大眾運輸安全管理與風險防制作為上，仍獲得一定民眾的正面評價，顯示相關措施在提升乘車環境安全感方面具有成效。

請繼續往下閱讀...

調查報告認為，此成果來自政府持續推動多面向安全強化措施，包含強化高鐵、台鐵、捷運、客運場站巡查，加強巡查密度與警力配置，提升「可見警率」，以利即時應變各類突發狀況。

調查報告指出，未來政府應透過科技監測與硬體設備之強化、警察與保全人員之有效部署強與社會民眾參與三方面並進，有助於進一步強化大眾運輸系統整體安全韌性，並鞏固社會對公共運輸環境的長期信任。

本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

台灣民眾對政府維護大眾運輸安全之各項措施之滿意比例圖。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法