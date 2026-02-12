為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    民眾對運輸安全仍具信心 見警率提高成關鍵

    2026/02/12 14:30 記者劉慶侯／台北報導
    台灣民眾對政府維護大眾運輸安全之各項措施之滿意比例圖。（記者劉慶侯翻攝）

    台灣民眾對政府維護大眾運輸安全之各項措施之滿意比例圖。（記者劉慶侯翻攝）

    國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布調查結果。有6成9的民眾對政府維護大眾運輸安全各項措施表示滿意。認為應提高「見警率」可立即防範危險發生，亦可助乘客心安。

    調查報告分析，雖然只有69.2%的民眾表示滿意，民調數據並非相當理想，可能亦受北捷張文連續殺人案件大幅報導之影響。惟此成果反映出政府近年在大眾運輸安全管理與風險防制作為上，仍獲得一定民眾的正面評價，顯示相關措施在提升乘車環境安全感方面具有成效。

    調查報告認為，此成果來自政府持續推動多面向安全強化措施，包含強化高鐵、台鐵、捷運、客運場站巡查，加強巡查密度與警力配置，提升「可見警率」，以利即時應變各類突發狀況。

    調查報告指出，未來政府應透過科技監測與硬體設備之強化、警察與保全人員之有效部署強與社會民眾參與三方面並進，有助於進一步強化大眾運輸系統整體安全韌性，並鞏固社會對公共運輸環境的長期信任。

    本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

    台灣民眾對政府維護大眾運輸安全之各項措施之滿意比例圖。（記者劉慶侯翻攝）

    台灣民眾對政府維護大眾運輸安全之各項措施之滿意比例圖。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播