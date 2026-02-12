中正大學年度研究報告》法官公正評價大跌 司法信任度3成3創新低

台灣民眾對法官可以公平公正審理、判決刑事案件的觀感趨勢圖（記者劉慶侯翻攝）

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對114年全年度台灣民眾對司法與犯罪防治滿意度進行家戶電訪調查研究，今日發布民眾對法官可以公平公正審理、判決刑事案件的觀感，調查結果有3成3的民眾對於法官能公平公正解決刑事案件持正面評價，與去年相較遽降。

中正大學調查報告顯示，對於「法官公正」的正面評價僅有32.95%，相比前期調查（45.8%）降低12個百分比（12.85%），反映出社會對司法、重大案件審理結果，或量刑標準等議題之關注提升，使民眾對司法體系之期待與檢視標準更加嚴格，進而影響整體評價。

調查報告認為，民眾對司法體系的信任感不高推測，可能與判決結果、社會價值落差及輿論影響具關連性。

首先，社會大眾對法院公正性通常抱持高度期待，認為司法審判獨立、嚴守正當法律程序，然而，當判決結果未符合社會直覺或情感期待時，容易產生失落與質疑，進而影響整體信任評價。

其次，部分社會矚目案件的判決結果，常因量刑標準、證據法則或程序限制等專業考量，而與民眾直觀認知產生落差，加上司法語言較為專業艱澀，使民眾難以理解判決理由，導致語言不親民之觀感。

再者，媒體與輿論具有雙面效果，既能作為司法監督的力量，亦可能造成輿論審判，迫使司法機關為自保而做出迎合民意的判決。

調查報告認為，司法制度本質上強調程序正當性，包括保障被告辯護權、法官依法獨立審判等核心原則，但這些「程序保障」未必能直接轉化為民眾主觀的公平感受。故，近年推動國民法官等制度改革，試圖縮小司法專業與社會大眾之間之認知距離，使審判結果更容易被理解與接受。

刑事司法不僅是法律技術的運作，更是民眾對社會安全的感受與對正義實現方式的期待，當兩者產生落差時，便可能反映為司法信任度偏低之現象。

本調查於115年1月13日至1月14日，成功完成訪問全台1802位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

