基福山生命園區土地糾紛 麗寶︰過程合法、強調對方全程知情

基福山生命園區爆土地交易糾紛。基隆地院今天上午開庭進行準備程序，雙方對土地糾紛的範圍與土地買賣契約是否有效均有所爭執，法官諭知擇日再開庭辯論。（記者林嘉東翻攝）

鎧辰開發總裁陳振豐與麗寶集團總裁吳寶田為30多年好友，雙方為了基隆「擁恆文創園區」（現為基福山生命園區）土地交易糾紛對簿公堂。基隆地院今（12日）上午開庭進行準備程序，由於雙方對土地糾紛的範圍與土地買賣契約是否有效均有所爭執，法官諭知擇日再開庭辯論。麗寶重申，過程合法 強調對方全程知情。

鎧辰開發委任律師梁超迪表示，當初陳振豐與吳寶田進行土地買賣時，僅同意出售75%的持分，陳仍保有25%的權利；陳當初是配合吳寶田要求，簽下並無真實交易意願的契約，將名下25%的土地持分移轉到吳的「寶德鎮公司」名下，協助吳順利取得銀行融資，陳至始至終都認為這25%的土地都屬於他所有，才會提起塗銷所有權移轉訴訟，希望能把土地要回來。吳寶田的委任律師則表示他有會議要開，不方便受訪。

請繼續往下閱讀...

法院今天上午上午11時許，在第八法庭進行準備程序，兩造律師針對25%土地的範圍，與當初陳振豐、吳寶田兩人在討論這25%土地交易的對話內容紀錄，與當時的買賣狀況與當初土地買賣契約到底有沒有效都有所爭執，雙方均無交集。

法官石蕙慈要求雙方律師，針對雙方所提爭點再提出更完整的答辯內容，以及陳振豐的律師主張，當初陳與吳寶田的土地交易是僅是為了配合貸款，並無真實交易意願，屬於「通謀虛偽意思表示」，能否提供相關證明文件佐證。

此外，法院審理時，吳寶田的委任律師主張，本案可能不是基隆法院的管轄，石蕙慈當庭表示，在下一次開庭前，她會先針對本案是不是屬於基隆地院管轄下一個裁定，屆時會對外公告。

麗寶集團昨聲明強調，相關說法與事實明顯不符，已嚴重誤導社會大眾，特此鄭重說明如下：

一、本案土地交易均係依據雙方正式契約及合法程序辦理，相關權利移轉具備完整法律依據，絕無所謂以話術誘使過戶之情事。

二、頂邑片面提出訴訟與聲請訴訟繫屬登記，僅屬其單方主張，並不代表法院已就實體權利關係作出任何認定，社會各界不宜誤解。

三、該交易源於民國110年間，陳振豐先生因個人財務困境，擬以新台幣21億元出售其持有之75%股權及土地，僅保留25%土地及別墅。麗寶集團吳寶田總裁基於多年情誼，在未議價情況下依相同條件承接，並於同年11月30日在律師見證下完成「股份暨土地買賣框架協議書」簽署。依約，麗寶取得75%股權及土地權利，並承擔逾53億元債務。雙方於民國111年1月成立寶德鎮開發事業有限公司，陳振豐並於同年4月作價入股、出任董事及銀行貸款連帶保證人，相關股權移轉、土地買賣、貸款與信託程序均具完整書面紀錄，合作迄今已逾四年。然而，去年陳振豐疑因遭國稅局追討稅金，開始對外否認出售及入股事實，並提起訴訟聲請訴訟繫屬登記。

麗寶集團再度強調，公司成立46年來，秉持誠信治理原則，所有交易均依法進行。麗寶入主基福山之後，對方仍有利益輸送及帳目不清之不法情事。麗寶表示目前已經在收集資料，不排除提告，以正視聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法