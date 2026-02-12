為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國10屏東里港段2砂石車1大貨車追撞 砂石車駕駛送醫不治

    2026/02/12 14:01 記者羅欣貞／屏東報導
    國道10號追撞車禍，砂石車車體嚴重毀損。（警方提供）

    國道10號追撞車禍，砂石車車體嚴重毀損。（警方提供）

    國道10號里港路段出口匝道今（12）日上午發生2輛砂石車及1輛大貨車追撞事故，因撞擊力道大，其中一部砂石車的黃姓男駕駛受困，消防人員緊急將人救出，意識不清，送醫仍不治，全案由國道公路警察局第五公路警察大隊田寮分隊處理調查。

    警方初步說明，今（12）日上午10時許國10東向25公里，即里港路段出口匝道，39歲黃男駕駛營業貨曳引車（砂石車）駛出口匝道時，疑因未注意車前動態，追撞前方停等、由51歲賴男所駕駛的營業貨曳引車（砂石車），賴男再推撞由42歲余男所駕駛的營業大貨車而肇事，造成39歲黃男送醫急救無效死亡，事故肇因尚待釐清。

    由於現場為2輛砂石車、1輛大貨車事故，事發後所有車道封閉通行，一度造成交通嚴重回堵，經緊急處理，現場於上午11時47分排除，恢復通行，全案由田寮分隊依規定處理，警方呼籲，用路人行車上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人的危害。

    國道10號車禍，2部砂石車與1部大貨車追撞，交通一度受阻。（警方提供）

    國道10號車禍，2部砂石車與1部大貨車追撞，交通一度受阻。（警方提供）

    國道10號車禍，2部砂石車與1部大貨車追撞。（警方提供）

    國道10號車禍，2部砂石車與1部大貨車追撞。（警方提供）

    國道10號事故，現場為2部砂石車與1部大貨車追撞。（警方提供）

    國道10號事故，現場為2部砂石車與1部大貨車追撞。（警方提供）

    車內空間扭曲變形，消防人員努力將受困者救出。（屏縣消防局提供）

    車內空間扭曲變形，消防人員努力將受困者救出。（屏縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播