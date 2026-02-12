國10屏東里港段2砂石車1大貨車追撞 砂石車駕駛送醫不治

國道10號追撞車禍，砂石車車體嚴重毀損。（警方提供）

國道10號里港路段出口匝道今（12）日上午發生2輛砂石車及1輛大貨車追撞事故，因撞擊力道大，其中一部砂石車的黃姓男駕駛受困，消防人員緊急將人救出，意識不清，送醫仍不治，全案由國道公路警察局第五公路警察大隊田寮分隊處理調查。

警方初步說明，今（12）日上午10時許國10東向25公里，即里港路段出口匝道，39歲黃男駕駛營業貨曳引車（砂石車）駛出口匝道時，疑因未注意車前動態，追撞前方停等、由51歲賴男所駕駛的營業貨曳引車（砂石車），賴男再推撞由42歲余男所駕駛的營業大貨車而肇事，造成39歲黃男送醫急救無效死亡，事故肇因尚待釐清。

由於現場為2輛砂石車、1輛大貨車事故，事發後所有車道封閉通行，一度造成交通嚴重回堵，經緊急處理，現場於上午11時47分排除，恢復通行，全案由田寮分隊依規定處理，警方呼籲，用路人行車上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人的危害。

國道10號車禍，2部砂石車與1部大貨車追撞，交通一度受阻。（警方提供）

國道10號車禍，2部砂石車與1部大貨車追撞。（警方提供）

國道10號事故，現場為2部砂石車與1部大貨車追撞。（警方提供）

車內空間扭曲變形，消防人員努力將受困者救出。（屏縣消防局提供）

