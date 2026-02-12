PO文控藍白擋3.8億預算影響救災挨告 北市議員林亮君獲不起訴

檢察官認為，林亮君的發言未提罷免，且與公益高度相關，屬於適當評論，予以不起訴處分。（資料照）

民進黨籍台北市議員林亮君去年在臉書發文控訴，藍白擋3.8億預算，台北松機建棚受阻！陽明山大火，空勤總隊要從台中飛台北救火！並將提案人立委林思銘秀出。林思銘認為發文時間點，碰巧為罷免案期間，控告林亮君加重誹謗、選罷法等罪。檢察官認為，林亮君的發言未提罷免，且與公益高度相關，屬於適當評論，予以不起訴處分。

台北市議員林亮君去年4月15日在臉書上發文指出，陽明山發生山林大火，空勤總隊要從台中清泉崗機場派黑鷹直升機馳援，原因是松山機場機棚太小，黑鷹直升機停不下，而空勤總隊早於2023年就規劃在松山機場蓋更大的機棚，屆時可以停黑鷹直升機，強化北台灣的救援機動性，但該筆預算竟被國民黨林思銘委員提案凍結。公開斥責林思銘盲目凍結預算，恐導致救災工作延遲。

請繼續往下閱讀...

立委林思銘得知後，認為發文時間碰巧為罷免期間，且自己是考量政府支出逐年增加，為撙節開支，才提案凍結空勤總隊業務費，並沒有提案要刪除改建飛機棚廠，認為林亮君為了罷免才會胡亂抹黑，故對其提出加重誹謗及意圖使罷免案通過而散布謠言或不實之事罪。

林亮君應訊時表示，取得的提案表內，有林思銘的簽名，且不論林思銘提案內容凍結業務費預算，是否包括興建機棚費用，但業務費被刪減，必定會受到影響，恐造成救災工作延遲。

檢察官認為，中央政府機關預算的凍刪與公共利益息息相關，空勤總隊的救災救難事項更是具有高度公共性，屬於可受公評之事，且林亮君所言非虛，不符誹謗罪要件；另該文章內未提罷免案，且發文之際，林思銘的罷免案還只在徵求連署書階段，尚未經中選會公告成立，難認定林亮君是意圖讓林思銘的罷免案通過而發文，因此不符意圖使罷免案通過而散布謠言或不實之事罪的要件。

檢察官認定，查無其他積極證據認定林亮君有相關犯行，予以不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法