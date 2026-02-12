台中無業男砍傷2鄰居 受害女否認製造噪音、賠償全給救人者

被砍傷的陳姓婦人今天出庭作證，強調當時在客廳看手機，根本沒有製造噪音。（資料照，記者陳建志攝）

台中霧峰一名無業的23歲林姓男子，去年10月聲稱鄰居陳姓婦人（70歲）太吵，先持刀猛刺好心到場關心的施姓男子（70歲）左胸一刀，接著又進屋猛刺陳婦額頭、頸部，所幸施男負傷從後架住脖子，才讓林男丟掉刀子，施男事後重傷還中風，檢方依殺人未遂起訴林男，台中地院今天開庭，陳婦出庭作證表示，家中沒有第4台，當時在客廳看手機哪來噪音？還說若拿到賠償金都要給施男。

這名無業的林姓男子（23歲），去年10月16日下午2點多，質疑隔壁陳姓婦人製造噪音，出面質問「你在吵什麼？」陳婦和附近到場關心的施姓男子都否認製造噪音，陳婦不理會走回屋內。

請繼續往下閱讀...

沒想到林男返家拿了1把水果刀，先朝在屋外的施男胸部砍了一刀，接著又進屋朝陳姓婦人額頭、臉部、脖子猛刺，陳婦趕緊出手抵擋，施男跟她說：「你趕快報警」，隨後因施男從後架住林男脖子，林男才將刀丟棄。

施男左胸被砍1刀送醫，出現主動脈穿刺傷、左側血胸、右小腦中風併水腦症、呼吸衰竭等傷害，經緊急手術後在加護病房住了20天，才轉出加護病房，事後因中風需要人照顧。

林男被依殺人未遂起訴，台中地院今天開庭，陳姓婦人出庭作證時表示，當時聽到敲擊鐵皮的聲音，以為是鄰居修車廠施姓老闆在工作，但詢問後確認不是，2人一同出來查看，這時林男走出屋外先質問「吵什麼？」兩人否認，後來林男返家後就拿刀殺人了。

陳婦強調，當時在客廳看手機，家中連第4台、收音機都沒有，怎麼可能製造噪音？還說當時施男負傷還救她，傷口上的血一直噴出來。

陳婦說，施男事後中風，現在還需要人照顧，醫藥費負擔也很大，對於林男量刑沒有意見，如果拿到賠償，會把錢給施男。

台中林姓男子（中）去年10月砍傷2名鄰居，檢方依殺人未遂將他起訴。（資料照，記者陳建志攝）

