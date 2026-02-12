私立高中主秘勾結廠商8年捲走4千多萬 涉詐被起訴

台北地檢署今日偵結，認定王與何姓廠商涉犯詐欺罪，依法起訴。（記者吳昇儒攝）

台北市私立志仁高中主任秘書王元龍於2012年間接手行政業務，卻與電腦軟體廠商勾結，「假服務真請款」，騙走學校1千餘萬元。此外，王男還虛設的軟體公司，簽立電腦程式委託開發等契約書，8年捲走3千多萬元。調查局接獲情資後，調閱學校合約書，案情因而曝光。台北地檢署今日偵結，認定王與何姓廠商涉犯詐欺罪，依法起訴。

檢調查出，王元龍於2012年起擔任學校教務主任兼主任秘書，協助校長處理行政業務及執行校內採購等業務。因志仁高中設有電腦相關資料處理科系及多媒體設計科，另需電腦系統管理學生學籍、成績等業務，有電腦維修、軟體開發需求，王便於2013年找來富貴華麗公司負責人何永富，雙方簽訂電腦顧問諮詢、硬體、伺服器維護合約書等契約，每月約定服務費為42萬元。

2018年間，負責維護伺服器的胡姓員工身亡，後續業務僅由何老闆進行備份，且何男有意前往中國地區經商，無意繼續提供服務；加上學校的電腦硬體設備已趨穩定，無需再支付高額報酬，但王男仍指示學校會計人員繼續支付款項，每2個月開立52萬5千元支票給富貴華麗公司，等支票兌現後，何男取走7萬5千元，剩餘的45萬元則交付給王姓主秘，兩人共謀得1125萬元，其中王男分得1千萬。

此外，王男找來空殼公司，取得公司帳戶及印章後，竟指示學校採購人員，與該公司簽訂電腦程式委託開發、軟體開發、維護合約書，每月支付31萬5千元，8年來共支付3328萬餘元，直至2022年間，學校接獲調查局通知，要求提供相關契約書，案件方曝光。

檢察官偵訊後認為，王、何二人涉犯詐欺取財罪，而王男更是多次詐取學校金錢，依法將兩人起訴。王男兩件犯行犯意各異，行為互殊，請法官分論併罰。

