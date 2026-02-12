黑柴「旺寶」扯斷繩落跑逛大街 暖警助平安返家

黑色柴犬「旺寶」走失，警方協助找到主人。（圖由警方提供）

嘉義縣警察局水上分局警員，日前巡邏時獲報有黑色柴犬遊蕩，疑似走失，警方前往發現柴犬帶著項圈，應是有人飼養，先安置在派出所，再沿路尋找飼主，後來在華林街附近找到焦急的飼主張女；張女說，柴犬「旺寶」自己扯斷繫繩偷跑出門，感謝熱心民眾與警方協助，讓「旺寶」安全返家。

水上分局水上聯合所警員謝亞秦、彭崇豪日前巡邏時接獲民眾通報，水上國小前停車場有黑色柴犬疑似走失；警員前往發現黑色柴犬在停車場空地徘徊，乖巧可愛又不怕生，毛色乾淨，帶著項圈，先將柴犬安置在派出所，給予食物及水，員警在發現柴犬周圍沿路找尋飼主，後來終於找到飼主張女。

張女說，柴犬「旺寶」趁家人出門時扯斷繫繩偷跑，下班後返家發現柴犬不見，焦急尋找，感謝警方協助。

而嘉義市警察局第一分局竹園派出所警員唐祐涼、余春龍，日前巡邏勤務發現1隻小型寵物犬獨自徘徊，走在道路旁，身邊未見飼主，未繫牽繩，但外觀乾淨，身上還穿著寵物衣物，應是民眾飼養寵物犬，研判是不慎走失。

警員考量寵物犬未繫牽繩於道路周邊遊走，恐因車流或突發狀況而發生危險險象環生，先帶離車道，避免意外，並將犬隻帶往動物醫院查驗是否植有晶片，前往醫院途中，警員接獲派出所通知，有名男子到派出所報案稱愛犬不慎走失，情緒焦急，外觀特徵與走失犬隻相符。

警員將犬隻帶返派出所，飼主58歲劉男正在等候，寵物犬看到劉男，情緒激動飛奔向前，主動投入懷中，搖尾示意，溫馨感人；劉男見愛犬平安無事，情緒也很激動，向警方致謝，「感謝警察幫忙，看到牠回來才終於放心。」

寵物犬跳到主人懷裡，雙方情緒激動。（圖由警方提供）

