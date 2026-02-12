失聯移工駕贓車市區狂飆 連撞公車、機車釀3傷

彭男駕車高速逃逸，沿途違規，連撞公車及2輛機車。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局武陵派出所昨（11）日攔查越南籍馮姓失聯移工，移工拒檢並高速逃逸，沿途闖紅燈、逆向違規行駛，甚至連撞公車及2輛機車，造成3人受傷，馮男棄車逃逸200公尺被警方制伏。

武陵所員警昨日晚間7點10分巡邏經過桃園區三民路三段，發現1輛失竊且車牌已註銷的自小客車，立即尾隨並示意該車停車受檢，豈料，該駕駛拒檢並高速逃逸，沿途闖紅燈、逆向違規行駛，嚴重影響民眾安危。

請繼續往下閱讀...

警方隨即通報攔截圍捕，該車於桃園區中山路再次逆向時，擦撞對向公車及機車，導致2名機車騎士及1名後載乘客擦挫傷，駕駛越南籍馮姓男子，2022年已通報失聯，他困於車陣中棄車逃逸，員警尾隨追逐約200公尺後將他壓制逮捕，支援警力迅速趕抵，第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，並於現場疏導交通。

武陵所所長黃龍泰也前往醫院關懷受傷民眾並陪同就醫，經診療後傷者均已返家休息，全案依公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

彭男駕車高速逃逸，沿途違規，連撞公車及2輛機車。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法