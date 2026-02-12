為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市男恍神自撞 濟南路變電箱遭吻、車頭全毀

    2026/02/12 13:24 記者鄭景議／台北報導
    休旅車撞上路邊的台電變電箱，強大撞擊力道造成車頭嚴重毀損。（記者鄭景議翻攝）

    休旅車撞上路邊的台電變電箱，強大撞擊力道造成車頭嚴重毀損。（記者鄭景議翻攝）

    59歲鍾姓男子，昨日下午開著黑色休旅車返回公司途中，行經台北市大安區濟南路3段時，疑似因一時恍神導致方向盤轉動過大，整輛車失控衝向路側，直接撞上路邊的台電變電箱，強大撞擊力道造成車頭嚴重毀損。大安分局警方獲報後立即啟動交通快打機制疏導車流，所幸鍾男並未受傷，警方依規定受理。

    警方調查調查，昨日下午2時55分，鍾姓男子駕駛休旅車沿著濟南路3段由東往西方向行駛。在行經濟南路3段37號前時，疑似因為疲勞導致瞬間恍神，手部的方向盤不慎轉動過大，車輛隨即突向右偏，直接擦撞路側的變電箱柱肇事。

    由於碰撞力道猛烈，休旅車車頭當場凹陷且嚴重毀損，現場零件散落。救護人員抵達現場初步檢視，確認鍾男意識清楚且無明顯外傷，鍾男也表示不需送醫。警方在現場觀察，鍾男並無酒容酒味，經查其駕籍正常，全案依A4類交通事故成案登記處理。至於遭撞擊的台電變電箱，經檢視僅表面有些微受損，並未影響正常供電。

    警方隨後通報拖吊車前往現場將毀損車輛移置，迅速排除路口障礙。大安分局呼籲，駕駛人上路前應注意自身健康與精神狀況，如有精神不濟或身體不適，切勿勉強上路。

    休旅車失控衝向路側，直接撞上路邊的台電變電箱。（記者鄭景議翻攝）

    休旅車失控衝向路側，直接撞上路邊的台電變電箱。（記者鄭景議翻攝）

