嘉義大埔鄉長三兄弟涉貪污、圖利詐財 嘉檢起訴聲請延押

大埔鄉長吳明勲涉嫌貪污，嘉檢今起訴。

嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭控涉嫌利用鄉公所發包工程要求賄賂，還涉嫌私用公務車，另，吳明勳胞兄、前鄉民代表會吳姓主席及擔任社區發展協會理事長的胞弟，涉嫌詐欺取財，嘉義地檢署今依違反貪污治罪條例、詐欺取財等罪嫌將3兄弟與張姓廠商等人起訴，向嘉義地方法院聲請將吳明勳、張姓廠商延押。

吳明勲的胞弟回應，與大哥、鄉長都是想為地方服務而返鄉，指控非事實，然而尊重檢方想法，相信司法會還他們清白。他們為了理想而回鄉，不會放棄理想，會繼續為地方努力。

此案由嘉檢檢察官邱亦麟指揮法務部廉政署組專案小組調查，去年10月22日持搜索票前往吳明勲等9人的住處、辦公室等20處執行搜索，傳喚被告及證人到案，當時檢方聲請羈押吳明勳、張姓廠商獲准，全案2月8日偵結。

檢廉調查發現，吳明勲與胞弟涉嫌對主管事務圖利罪嫌，其胞弟圖得不法利益22萬6299元。大埔鄉公所辦理「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案」，張姓廠商涉嫌以吳明勲、公所侯姓課長名義，要求承包商給伴手禮缺口100萬元，吳因而涉嫌職務上行為要求賄賂罪嫌，張姓廠商涉詐欺100萬元。

檢廉調查，吳明勲的胞兄涉嫌利用鄉公所辦公廳舍拆除重建標案，詐欺600萬元款項，實際詐得270萬元，另利用大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案，詐欺1080萬元，實際詐欺720萬元，吳明勲另涉及私用公務車、容許多名廠商借牌投標等背信、違反政府採購法等罪嫌。

嘉檢表示，吳明勲連任2屆地方首長，原應依法行政，卻涉犯貪污圖利、要求賄賂等犯行，侵害公帑、影響社會層面深遠，張姓廠商伺機犯案；全案起訴移審後，均無法以具保、限制出境、出海、科技設備監控等方式，防止逃亡或勾串，建請法院繼續羈押禁見。

