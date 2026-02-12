少見甩鍋活人！水泥工擁罕見左輪散彈槍 推給入獄友慘被打臉

警方查扣罕見的左輪霰彈槍。（警方提供）

警方歷年偵辦槍械案件時，犯嫌常將黑槍來源推給「已歿友人」或「過世大哥」，企圖死無對證卸責，不過台中市這起案件卻出現少見情節，26歲邱姓水泥工遭查獲持有罕見「左輪霰彈槍」，竟將槍枝來源指向一名仍在世的吳姓友人，聲稱對方入監前託付保管，只是說詞禁不起查證，近日仍遭檢方起訴。

台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，該隊去年8月間接獲線報，指擔任水泥工邱嫌疑涉毒品不法擁槍自重，曾向友人炫耀有一把「大用ㄟ」，隨即與刑事局及南投縣警局共組專案小組，經長期監控蒐證及科技偵查，掌握行蹤後向法院聲請搜索票，前往其位於南投縣魚池鄉住處搜索。

警方在邱嫌房內查扣1把左輪霰彈槍、12GAUGE制式霰彈7顆，以及已擊發彈殼7顆，經鑑驗確認該槍枝由金屬槍管、金屬轉輪及擊發機構組成，功能正常，可擊發制式散彈，具殺傷力，屬槍砲彈藥刀械管制條例所規範之槍枝，且左輪結構搭配霰彈口徑，在國內查獲案例中相對罕見，火力與危險性不容小覷。

面對鐵證，邱嫌辯稱槍彈為49歲吳姓友人入監前交付保管，然吳男警詢時否認交付槍彈，表示因與邱嫌有嫌隙，對方才會嫁禍給他，雙方說法明顯矛盾，邱嫌亦無法提出任何對話紀錄、證人或交付細節佐證，整體供述漏洞百出，全案詢後依槍砲罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方認定邱嫌非法持有具殺傷力槍枝及彈藥事證明確，近日偵結起訴，至於吳姓友人部分，因查無具體事證，予以不起訴處分。

警方到邱嫌住處搜索查緝。（警方提供）

