    首頁 > 社會

    彰縣警局中階刑事幹部調動 6分局偵查隊長大換血

    2026/02/12 12:07 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局今天發布中階刑事幹部調動。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天發布中階刑事幹部調動。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局今天（12日）發布11名中階刑事幹部大調動，其中有多達6個警分局偵查隊長異動，最受矚目的是員林分局偵查隊長李旺興調陞刑警大隊副大隊長，其從去年就被彰化警界看好升刑大副大隊長。警界幹部指李旺興資歷完整、身段柔軟，帶兵有一套，他能從眾多優秀人才當中脫穎而出並不意外，2月13日報到。

    調動名單，分別是員林分局偵查隊長李旺興陞刑大副大隊長、員林分局第三組長廖大榕陞婦幼隊副隊長、彰化分局偵查隊長卓志昌陞少年隊副隊長、田中分局偵查隊長蕭登元調彰化分局偵查隊長、刑警大隊偵3隊長劉竣明調田中分局偵查隊長、和美分局偵查隊長蘇志忠調刑大偵3隊長、芳苑分局偵查隊長張勝甥調和美分局偵查隊長、員林分局偵查隊副隊長黃冠智調芳苑分局偵查隊長、溪湖分局偵查隊長吳建明調員林分局偵查隊長、刑大偵1隊長許喬凱調溪湖分局偵查隊長、北斗分局偵查隊副隊長陳昱升調刑大偵1隊長。

    新任彰化分局偵查隊長蕭登元的「升官路」也相當曲折離奇，他原本是芳苑分局偵查隊長，後來從「小聯盟」彰化縣警局投奔到「大聯盟」台中市警局巡官，因表現優異屢受拔擢，不過2023年又突然調回彰化縣警局田中分局偵查隊巡官，再發布派任內安派出所長；後來再升偵查隊副隊長，再升刑大偵2隊長，去年7月再調任田中分局偵查隊長，直到這次調陞繁重轄區的彰化分局偵查隊長。

    彰化員林分局偵查隊長李旺興，調陞刑大副大隊長。（圖由警方提供）

    彰化員林分局偵查隊長李旺興，調陞刑大副大隊長。（圖由警方提供）

    蕭登元調任彰化警分局偵查隊長。（資料照）

    蕭登元調任彰化警分局偵查隊長。（資料照）

