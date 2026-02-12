為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    餵貓變互毆！不滿環境髒「踢碗」引爆全武行 鄰居雙雙遭起訴

    2026/02/12 12:06 記者劉詠韻／台北報導
    偵訊時，儘管兩人皆主張自己是「正當防衛」，不過檢察官比對醫院診斷證明書及現場傷勢照片後，認定二人行為均已觸犯刑法傷害罪嫌，依法予以起訴。（資料照）

    偵訊時，儘管兩人皆主張自己是「正當防衛」，不過檢察官比對醫院診斷證明書及現場傷勢照片後，認定二人行為均已觸犯刑法傷害罪嫌，依法予以起訴。（資料照）

    台北市北投區河姓女子因不滿鄰居呂姓女子長期在住處附近餵食流浪貓，認為此舉已造成噪音及環境污染，雙方於街頭爆發激烈口角，隨後演變為肢體衝突。士林地檢署偵結後，將參與動手的兩人依傷害罪一併提起公訴。

    起訴書指出，去年8月15日晚間，河女在北投區東昇路一帶見呂女正在餵食流浪貓，隨即上前勸阻，要求其停止餵食。雙方在溝通過程中產生爭執，河女一氣之下用腳撥動地上的貓食碗，此舉徹底激怒呂女。

    檢方調查，呂女因不滿貓碗被踢，涉嫌徒手毆打河女下巴並腳踢其肢體，造成河女臉部挫傷及膝蓋、小腿瘀青。河女亦不甘示弱，隨即舉腳反擊，並持手中的手電筒戳向呂女，導致呂女手部、腿部多處瘀青。

    偵訊時，儘管兩人在皆主張自己是為了「保護自己」或「正當防衛」，不過檢察官比對台北榮民總醫院的診斷證明書及現場傷勢照片後，認定二人行為均已觸犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌，因此依法予以起訴。

