    首頁 > 社會

    小琉球垃圾清運停擺元凶！犯罪集團恐嚇勒索業者576萬 4嫌起訴

    2026/02/12 11:52 記者李立法／屏東報導
    因為業者遭到恐嚇，導致琉球垃圾清運標案多次流標，島上垃圾堆積暴量，衝擊觀光業與環境衛生。（資料照）

    男子李賜福為首的犯罪集團假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」，迫使3家業者先後交付576萬元，並造成全島垃圾清運業務停擺，影響當地觀光發展及環境衛生，屏東地檢署偵辦後，依恐嚇取財等罪起訴李賜福及等4嫌，並對主嫌李賜福求處3年6月以上有期徒刑，沒收不法所得，以正法紀。

    琉球鄉2024年垃圾清運招標案因9度流標，導致垃圾堆積暴量，衝擊全島逾萬鄉民生活與觀光事業，地方怨聲載道，抨擊人謀不臧，屏東地檢署介入調查後發現有犯罪集團插手垃圾清運不法情事，查出以男子李財福為首的犯罪集團從2020年至2023年間，假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，向琉球垃圾清運業者恐嚇勒索每噸600元「回饋金」，迫使先後標得垃圾清運案的3家業者分別交付240萬、150萬及186萬元，共得手576萬元。

    屏東地檢署去年指派檢察官楊士逸指揮調查局南部地區機動工作站與廉政署南部地區調查組前往琉球偵辦後，認為涉案的李賜福及同夥林明男2人犯罪情節重大，向屏東地院聲押獲准，接著再查出孔姓及林姓2名共犯；屏檢昨天偵結，分別依恐嚇取財罪及恐嚇危害安全罪起訴李賜福等人，並建請法院對主嫌李賜福判處3年6個月以上有期徒刑，以示懲戒。

    全案昨天移審屏東地院後，李賜福獲50萬元交保，林明男獲20萬元交保，2人均限制出境出海，法官並令2人每週四、日須到派出所報到。

    獨家》黑道勒索釀小琉球垃圾危機 屏環保局長曾率警「守垃圾」

