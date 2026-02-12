為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    抽中iPhone竟是詐騙！瑞芳警神速攔截包裹 追回民眾提款卡

    2026/02/12 11:17 記者林嘉東／新北報導
    新北市瑞芳警分局（右）雙溪分駐所警員蔡孟芳受理後，成功將蔡女的2張提款卡追回，讓蔡感激不已。（記者林嘉東翻攝）

    網路抽獎抽中iPhone竟是掉入詐騙陷阱！新北市瑞芳警分局雙溪分駐所昨日成功攔截一起「假抽獎真騙卡」詐騙案。一名女子誤信社群平台Threads上的抽獎資訊，依詐騙集團指示將2張提款卡寄出，所幸警員蔡孟芳獲報後，馬上聯繫物流公司成功攔截包裹，追回蔡女被騙走的2張提款卡。

    警方調查，住雙溪區的30多歲蔡姓女子，本月5日在Threads看到「按讚追蹤抽iPhone」貼文，操作後隨即收到中獎私訊。詐團先以支付運費為由取得聯繫，隨後變本加厲，向蔡女謊稱「未完成實名認證導致帳戶遭凍結」，要求加入LINE「線上客服」及「認證專員」尋求協助。

    詐團在對話中假冒金管會名義恐嚇，聲稱需將提款卡寄至台中某超商門市交由專員處理。蔡女不疑有他，10日將2張提款卡寄出，但事後對方竟「已讀不回」，蔡女這才驚覺受騙，趕緊向雙溪分駐所報案。

    員警蔡孟芳受理後，研判包裹尚在物流運送途中，立即啟動攔截機制，聯繫物流業者說明原委，成功在包裹送抵詐團手中前將蔡女的提款卡追回。蔡女昨天順利取回提款卡，不斷向蔡員道謝：「原本以為拿不回來了，真的非常感謝！」

    瑞芳警分局提醒，社群平台抽獎陷阱多，詐團常利用民眾貪小便宜或恐懼帳戶被凍結的心理實施詐騙。警方強調，任何政府機關或銀行均不會要求民眾寄出提款卡、存摺或提供密碼。民眾若遇可疑訊息，請務必撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免淪為人頭帳戶。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北市瑞芳警分局雙溪分駐所警員蔡孟芳（右）受理後，立即聯繫物流業者說明原委，成功在包裹送抵詐團手中前將蔡女的提款卡追回。（記者林嘉東翻攝）

