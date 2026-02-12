逆轉！休旅車遭追撞噴飛 行車紀錄器意外揭疑雙B狂飆釀禍

這輛買不到1年的休旅車遭賓士車追撞嚴重受損，經調閱行車紀錄器發現，竟然是賓士與另一輛BMW競速狂飆的受害者。（警方提供）

大逆轉！彰化市省道台74甲線東外環道前天（10日）發生一起離奇車禍，1輛休旅車遭賓士車猛烈追撞噴飛嚴重受損，休旅車駕駛一度以為是單純追撞，不料在調閱行車紀錄器時赫然發現，竟然是賓士與BMW在東外環道一路競速狂飆，時速高達上百公里，賓士突然失控撞分隔島後再撞休旅車，警方已掌握BMW駕駛身分，將盡速通知到案。

昨天下午近2點時，彰化市東外環道北上往台中方向3.5K快車道發生賓士車與休旅車追撞事故，休旅車遭強烈撞擊後再失控撞到快慢車道的分隔島，最後跨在分隔島上，擋住慢車道機車的通行，整輛車受損；賓士車則停在快車道內側車道上，後輪離奇的不翼而飛，快車道上散落大量車體零件，雙方駕駛均輕微擦挫傷未送醫。賓士車左後輪噴飛後一路往下坡滾動，竟奇蹟似的未碰到任何車輛與障礙物，滾動長達2公里之遠，最終還直挺挺地停在車道上，讓後方駕駛看傻眼。

休旅車駕駛調閱行車紀錄器，赫然發現當時竟然是賓士與BMW疑似沿路競速狂飆，賓士先撞擊內側護欄，再追撞休旅車釀禍；彰化警分局調閱沿路路口監視器也發現確實是兩輛車有競速行為，時速恐高達上百公里；警方指出競速車輛駕駛可以罰3萬到9萬元並吊銷駕照、吊扣車牌6個月，是否證實兩車在飆車及涉及公共危險罪還要進一步釐清。

休旅車駕駛指出，該輛車去年5月才花了90多萬元購買，沒想到竟然被疑似競速行為撞擊受損，當天洽公行程全部受影響，實在很無奈。希望藉由影片中的事實還原事發過程。

賓士追撞休旅車瞬間，大量車體零件與輪胎噴飛。（民眾提供）

白色BMW疑似與賓士競速，超越遭撞的休旅車瞬間。（民眾提供）

黑色賓士疑似失控擦撞內側護欄揚起煙塵，接著再追撞前方休旅車。（民眾提供）

賓士追撞後輪胎噴飛滾了2公里之遠。（民眾提供）

