逆轉！新北里長率團赴中受招待一審無罪 二審改判2年6月

新北市土城區青山里長姚韋華涉夥同中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，邀里長、親友赴中國接受招待，被控意圖影響總統及立委選舉，姚韋華甚至還和受邀親友、里長稱「這頓習近平請客」，一審判兩人無罪，檢方提上訴；高等法院今依反滲透法改判姚韋華2年6月、簡安仕4年8月，各褫奪公權2年。

檢調調查，2023年9月，中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕受南京市台辦指示及資助，委由新北市土城區青山里長姚韋華出面邀約里長、里民及其眷屬赴中國接受招待，期間食宿免費，前往桃園機場的接駁及在中國車資也免費，但須自付1萬6000餘元機票費。

姚韋華2023年11月5日找來5名里長及9名親友赴中，接受南京市台辦的招待。餐敘時，台辦人員在現場懸掛「兩岸一家親」紅布條，江蘇省淮安市台辦副主任、南京市台辦官員則宣傳「藍白合、支持侯友宜、不要支持搞台獨分裂的民進黨」等理念，意圖影響選舉，檢方以涉「受滲透來源資助犯投票行賄罪」起訴姚、簡兩人，但一審判決無罪。

高院審理時，簡安仕否認看到兩岸一家親的布條，並稱並非只有中國官員，還有台商協會的人，並強調自己討厭政治，沒投過總統、副總統選舉，自己都不投票，怎可能影響人投票，請求駁回上訴。姚韋華對被控犯罪喊冤，強調「我只是想去玩，對於對岸有誰參加一概不知，完全不了解」。

檢察官質疑，2人在選前兩個月和中國台辦人員餐敘，過去的供述卻說有和對方討論行程、行程過程都有台辦人員陪同，就連餐敘的座位都是以中國官員、台灣人的穿插方式排定，整團明顯有對價關係，姚韋華甚至還和前往的親友、里長說：「這頓是習近平請客」。

姚韋華與簡安仕原無罪，高等法院認定簡安仕、姚韋華違反反滲透法，改判姚韋華2年6月、簡安仕4年8月，各褫奪公權2年。

