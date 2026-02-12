正妹半裸按摩 男按摩師2度拉開遮簾「性騷擾成立」判賠

高雄一名正妹按摩時被另名按摩師拉開遮簾看光光，法官認定構成性騷擾判賠3萬8千餘元。（情境照）

正妹小靈（化名）到林園區某按摩店抒壓，她半裸躺在按摩床上接受女按摩師按摩，按摩店另名唐姓男按摩師卻兩度拉開遮簾，小靈感覺被冒犯向社會局申訴，社會局調查後認定構成「性騷擾」，小靈提告求償30萬元，法官也認為唐男侵害小靈的隱私權，判他和按摩店應賠3萬8千餘元。

判決指出，2024年7月3日晚上7點多，小靈到按摩店接受服務時，先依店家要求換上短褲，上半身赤裸趴躺在按摩床上，背上雖有浴巾遮蔽，但隨著按摩進行，浴巾遮蔽範圍會逐漸露出身體，小靈感到羞澀，要求幫她按摩的女按摩師把遮簾拉上。

但遮簾拉上後，店裡另名唐姓按摩師卻兩度拉開遮簾，進去按摩空間和女按摩師洽談店裡的事，小靈覺得被冒犯，等按摩結束後向社會局申訴性騷擾，社會局調查後，認定構成性騷擾行為，小靈於是拿著調查議決書，向唐姓按摩師提告求償30萬元。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，唐姓按摩師喊冤，稱自己不是故意要拉開遮簾去偷看小靈，而是店長交待他去辦事情，店長也出庭替唐姓按摩師作證，聲稱他是在執行店內的職務。法官審酌相關事證後，也認為唐姓按摩師不當侵害小靈的權益，因此他和按摩店應賠3萬8千餘元，可上訴。

