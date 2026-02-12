為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    欠債技師暗槓冷氣安裝費19萬 業務侵占判刑7月

    2026/02/12 10:12 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    一名陳姓冷氣安裝技師任職台中某間冷氣行，去年3月間接獲一筆安裝4台冷氣訂單，私吞冷氣費未繳款給詹姓老闆，客戶追加裝第5台冷氣再度匯款，第5台冷氣卻未安裝，聯絡詹男全案因而曝光。嘉義地方法院依業務侵占罪，判處陳男應執行7個月有期徒刑，沒收犯罪所得19萬7750元，全案可上訴。

    警方調查，陳男是冷氣行安裝技師，接獲友人透過LINE訊息，請其向公司代訂安裝4台冷氣，陳男告知詹男，由詹男出具13萬7千元估價單及公司帳戶供客戶匯款，陳男卻傳送不知情前女友銀行帳戶給友人，友人於是匯款14萬元。

    陳男安裝冷氣期間，其友人增訂1台冷氣，陳男明知公司沒有收取銅管加長費用或二次施工費，陳男佯稱工程費總計19萬7750元，扣除已匯款14萬元，尚要匯款5萬7750元，友人再度轉帳匯款。

    陳男於同年6月向詹男坦承侵占裝冷氣費用，該名友人因第5台冷氣遲未安裝，向消費者基金會投訴，輾轉聯絡詹姓老闆，才知道受騙。

    陳男犯後坦承為了還債，利用友人下訂裝冷氣而侵占工程款。法官審酌其未與詹男、友人2人和解，犯後坦承大部分犯行等考量，依照業務侵占罪判刑6個月，又犯詐欺取財罪3個月，應執行7個月有期徒刑，如易科罰金，1000元折算1日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播