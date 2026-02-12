欠債技師暗槓冷氣安裝費19萬 業務侵占判刑7月

嘉義地方法院。（資料照）

一名陳姓冷氣安裝技師任職台中某間冷氣行，去年3月間接獲一筆安裝4台冷氣訂單，私吞冷氣費未繳款給詹姓老闆，客戶追加裝第5台冷氣再度匯款，第5台冷氣卻未安裝，聯絡詹男全案因而曝光。嘉義地方法院依業務侵占罪，判處陳男應執行7個月有期徒刑，沒收犯罪所得19萬7750元，全案可上訴。

警方調查，陳男是冷氣行安裝技師，接獲友人透過LINE訊息，請其向公司代訂安裝4台冷氣，陳男告知詹男，由詹男出具13萬7千元估價單及公司帳戶供客戶匯款，陳男卻傳送不知情前女友銀行帳戶給友人，友人於是匯款14萬元。

陳男安裝冷氣期間，其友人增訂1台冷氣，陳男明知公司沒有收取銅管加長費用或二次施工費，陳男佯稱工程費總計19萬7750元，扣除已匯款14萬元，尚要匯款5萬7750元，友人再度轉帳匯款。

陳男於同年6月向詹男坦承侵占裝冷氣費用，該名友人因第5台冷氣遲未安裝，向消費者基金會投訴，輾轉聯絡詹姓老闆，才知道受騙。

陳男犯後坦承為了還債，利用友人下訂裝冷氣而侵占工程款。法官審酌其未與詹男、友人2人和解，犯後坦承大部分犯行等考量，依照業務侵占罪判刑6個月，又犯詐欺取財罪3個月，應執行7個月有期徒刑，如易科罰金，1000元折算1日。

