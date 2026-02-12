為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「假兒子」稱換手機重加LINE籲急匯錢 老父險遭騙走50萬

    2026/02/12 10:15 記者陳建志／台中報導
    台中林姓男子（左）碰到「假兒子」詐騙，前往郵局要匯50萬，所幸行員和員警聯手揭穿騙局保住積蓄。（記者陳建志翻攝）

    台中林姓男子（左）碰到「假兒子」詐騙，前往郵局要匯50萬，所幸行員和員警聯手揭穿騙局保住積蓄。（記者陳建志翻攝）

    台中一名60多歲林姓男子，日前接獲自稱「兒子」的電話，表示剛換手機連電話號碼也換了，請他更新通訊錄並重新加LINE帳號，隔天這名假兒子又來電，表示從事直銷事業，急需50萬元周轉，林男不疑有他到郵局想匯錢到指定帳號，所幸行員察覺有異報警，員警趕來一問直覺是詐騙，立刻以舊電話聯繫「真兒子」揭穿騙局，順利幫林男保住辛苦積蓄。

    太平分局太平派出所警員王舜平、陳秉範，本月9日上午10點多接獲太平郵局行員報案，指稱「有一男子要匯大筆金額至不明帳戶，請警方到場瞭解」。員警到場時，60多歲的林姓男子一度認為行員小題大作。

    員警了解後林男才表示，前幾天傍晚接獲自稱是「兒子」的電話，並誆稱剛換新手機，請他更新通訊錄內的電話號碼及重新加入新增的LINE帳號，當時不疑有他就進行變更。

    林男表示，隔天晚上該名「兒子」再以LINE打給他，誆稱最近與朋友投資直銷生意，因訂單踴躍身上資金不夠，差額部分希望爸爸能幫忙，並表示過年前收到貨款就會先還他，當下覺得是自己的兒子急需用錢也沒多想，就到郵局想匯50萬到指定的帳戶。

    員警一聽就是典型的「假冒親友」詐騙手法，立刻告知相關案例，並當場以舊的電話號碼連繫到林男的「真兒子」，確認沒有借錢這件事情，林男聽到真兒子的聲音，才驚覺真的碰到詐騙，感謝員警和行員的熱心，幫他守住辛苦的積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

