腳傷也要報復！持刀砍人、砸攤還開槍 火爆男1原因獲輕判

陳男持長刀砍人、砸攤還開槍傷人，因鑑定出心智有缺陷獲法院輕判。示意照，非本案兇器。（資料照）

陳姓男子與蔡姓攤商有過節，陳男腳傷行動不便仍難掩氣憤，竟持刀砍傷蔡男並砸毀攤位，路人見狀加以制止並搶走陳男手上長刀，不料陳男還從電輔車上拿出預藏的空氣槍射傷路人並朝蔡男射擊，警方據報將陳男逮捕送辦，因鑑定出心智有缺陷，可獲減刑，屏東地院依傷害罪判處陳男拘役50天，可易科罰金及上訴。

陳男與蔡姓攤商存有過節，陳男為了報復蔡男，不顧腳傷行動不便，騎乘電動輔助車前往蔡男位在屏市區的攤位前，持刀砍傷蔡男，還把蔡男攤位砸毀，路人見蔡男背部及手臂多處流血，出手制止陳男，並搶走陳男手中長刀，沒想到陳男還從電輔輔車上拿出空氣槍朝路人及蔡男射擊，旁人嚇得紛紛閃避趕緊報警，陳男瘋狂行徑造成蔡男及路人受傷，所幸傷勢並不嚴重。

警方將陳男逮捕送辦後，陳男主張他的情緒控管有障礙，經送往精神科醫院鑑定後，認為陳男在犯案時因精神障礙或心智缺陷，導致其行為辨識能力顯著減低，屏東地院審理後依法減輕其刑，陳男犯傷害罪，共2罪，併處拘役50天，得易科罰金；陳男刑事部份獲減刑，但仍得面臨被害人的民事求償。

