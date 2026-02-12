驚悚詐騙！台中男急匯49萬「裝修費」 收款方竟是靈骨塔

行員通報警方到場協助。（民眾提供）

詐騙集團話術不斷翻新，連房屋整修都成為行騙幌子，台中市一名30歲男子昨到銀行準備匯出49萬元，聲稱是支付家中裝潢費用，卻因一句「裝修」與不尋常的神情，引起行員警覺，揭開一場差點得手的詐騙戲碼，所幸在警銀聯手把關下，49萬元及時攔阻，保住民眾辛苦積蓄。

據了解，該名男子當時臨櫃辦理大額匯款，表示款項用於房屋裝修，行員關懷提問時，發現他神情緊張、回應支吾，對工程細節交代不清，既說不出裝修公司全名，也拿不出估價單或合約資料，與一般裝修付款流程明顯不符，隨即通報第二分局立人派出所員警協助時，男子仍堅稱是裝修款項。

但當員警檢視匯款帳戶資料時，赫然發現收款戶名並非工程行或設計公司，竟是一家經營靈骨塔相關業務的公司，交易性質與所稱用途南轅北轍，面對關鍵破綻，員警耐心說明近期常見詐騙手法，指出詐團常以「裝修工程」、「急件付款」、「資金周轉」為由催促匯款，實際卻將金流導入人頭帳戶，一旦匯出往往難以追回。

經員警逐條分析、比對細節後，男子終於驚覺異狀，當場取消匯款，及時守住49萬元；第二分局分局長鍾承志表示，詐騙手法推陳出新，但只要多問一句、多查一項細節，就可能拆穿騙局，提醒民眾正常裝修必有書面合約與公司資訊，如對匯款對象有疑慮，務必暫停交易，並撥打110或165反詐騙專線查證，避免血汗錢落入詐團口袋。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

