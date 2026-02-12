為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    4歲童稱怪獸抓走媽媽 女警變身超人力霸王安撫

    2026/02/12 10:00 記者黃良傑／高雄報導
    4歲童稱怪獸抓走媽媽，女警（右）變身超人力霸王安撫。（警方提供）

    高雄一名4歲男童逛愛河灣的冬日遊樂園，不慎與家人走散，他竟異常鎮定，獨自踩著滑板車衝向機動派出所求援，卻童言童語說：「警察阿姨，怪獸把媽媽帶走了，我要找媽媽！」婦幼隊女警協助找到男童母親。

    婦幼警察隊隊長王碧玉今（12）日提醒，活動展區人潮擁擠，孩童好動且身形矮小，容易消失在視線死角，家長務必注意兒童安全，隨時保持目光連結。

    高雄愛河畔正熱烈展出「超人力霸王」，象徵超人降臨高雄，代表正義對抗邪惡，守護城市與人民，吸引許多家長帶著孩子朝聖，然而人潮眾多的活動現場，上演了一齣超人與小小隊員的感人插曲。

    ​ 展區內人聲鼎沸，一名4歲男童不慎與家人走散，但他並未哭鬧，而是獨自踩著滑板車衝向機動派出所求援，男童大聲勇敢地說：「警察阿姨，怪獸把媽媽帶走了，我要找媽媽」！

    現場執勤的婦幼警察隊警員邱喬梅當下並未揭穿孩子的幻想，而是蹲下身子，以超人力霸王人間體的意象回應：「別擔心，保衛人民的警察超人在這裡，我們一起發射光線尋找能量反應，一定能找到媽媽」，充滿童趣的安撫，讓原本精神緊繃的男童瞬間放鬆。

    ​​ 警方隨即通報主辦單位進行廣播，同時在展區周邊巡邏，不久一位焦急萬分的母親匆匆忙忙奔來表示，當時在排隊購買商品，一轉身就發現孩子不見了，嚇得不知所措。

    當母子重逢時，男童興奮地對媽媽說：「是警察超人救了我！」女警也笑稱這次的任務很有成就感，看著孩子把警察當成英雄，是警察工作的價值。男童離開前還不忘與「警察超人」擊掌約定，以後會跟緊媽媽，不再變身「迷路的小怪獸」。

    2026春節專區
