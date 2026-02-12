陳嘉瑩毒駕奪警命一審判死 洪孟楷：盼高院二、三審守住警執安底線

國民黨立委洪孟楷盼劉宗鑫遭毒駕蓄意撞擊殉職一案，法官要守住警察執勤安全底線。（資料照）

2024年9月新北市土城清水派出所所長劉宗鑫遭毒駕女子陳嘉瑩惡意衝撞護爛而殉職，一審宣判死刑。長期反廢死的國民黨立委洪孟楷表示，判死，不只是正義，更是守護警察尊嚴與執勤安全的底線。若未來進入二、三審，期盼高院與最高法院守住這條底線，公平正義，不容妥協。

洪孟楷表示，陳嘉瑩一審宣判死刑，庭外劉父老淚縱橫、數度鞠躬致謝的畫面，令人鼻酸。兩年前白髮人送黑髮人的痛，如今仍未止息，多次開庭的折磨，只為等一個公道；這一紙判決，是家屬最後的慰藉，更是社會對警察執勤尊嚴與生命價值的宣示。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷說，判死，是表達社會對待此案件的態度，是對毒駕零容忍的態度，也是對警察執勤應受保護的態度。試想，若毒駕可以衝撞臨檢站、拖行身穿制服的員警致死，卻不必付出最嚴厲代價，未來誰還願意在第一線賣命維護治安？若連這樣的犯行都能輕縱，社會的底線在哪裡？

洪孟楷強調，判死絕不是報復，而是責任。劉父一生從警，與兇嫌素不相識，若非悲痛至極，豈會開口求處死刑？更令人憤慨的是，據新聞報導，兇嫌犯後毫無悔意，甚至冷言冷語：「不是我的親人，我其實並沒有感到難過。」。勇警親人何辜？因他人一念之差，承擔一生的傷痛，誰來負責？

洪孟楷肯定法官與國民法官做出的判決，向社會清楚宣告：台灣不容許毒駕奪命，更不容許踐踏執勤警察的生命尊嚴。若未來進入二、三審，期盼高院與最高法院同樣秉持良知與勇氣，守住這條底線，讓家屬相信，也讓全民相信，公平正義，不容妥協。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法