男縱火燒鄰居資收物險害死8旬翁 判刑2年、延長暫時安置

張男持打火機引燃資收物，火勢迅速延燒，險致屋內高齡失智翁喪命，他被依殺人未遂罪判刑2年。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市張姓男子罹有精神疾病、情緒不穩，只因不滿住在同棟、從事資源回收的老夫妻，竟持打火機引燃資收物縱火，險致高齡83歲的失智段姓老翁喪命，張男犯後坦承不諱，且符合精神障礙致辨識能力減低減刑要件，桃園地院近日依殺人未遂罪判處他有期徒刑2年，並於執行完畢或赦免後入相當處所施以監護4年，張男目前暫時安置中，法院審酌他再犯風險高等理由，裁定延長暫時安置6個月。

張男住在龜山區1處社區，對同棟5樓回收資源物品的段翁夫妻倆頗有不滿，2024年6月24日晚間7點多，他見對方住處大門沒關，擅闖並持打火機引燃資收物縱火，火勢迅速延燒室內雜物，張男縱火後迅速逃逸，鄰居聞到異味趕緊幫忙報案，消防隊員即時救出獨自在家休息的段翁，張男被依殺人未遂等罪送辦並起訴。

張男情緒不穩、曾多次進出療養院，他出庭時對犯行坦承不諱，判決指出，張男雖患有精神疾病，但參考桃園療養院鑑定結果，以及張男於審理時，針對問題都能切實回答，且有辯護人在庭為被告辯護及說明，認為他並無因精神或其他心智障礙，導致不解訴訟行為意義，或欠缺依其理解而為訴訟行為的能力，張男在審理時坦承犯行並有事證，亦符合刑法關於自首、未遂、精神障礙致辨識能力減低等減刑要件。

判決指出，審酌張男在受精神障礙影響下，處於依其辨識而行為之能力顯著降低的情況而犯案，不僅侵害他人居住安寧權，不僅造成公共危險，更危及被害人生命，念其坦承犯行、犯後態度尚可，以及犯罪所生危害程度、前科素行等理由，依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，並應於執行完畢或赦免後入相當處所施以監護4年。

