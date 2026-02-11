為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑

    2026/02/11 23:32 記者陳鳳麗／南投報導
    林姓女毒蟲生子後持續吸安和注射毒品，幼子長期吸安非他命二手煙霧，也驗出毒品陽性反應，南投地院將林女依妨害幼童發育罪名判刑8個月。（記者陳鳳麗攝）

    林姓女毒蟲生子後持續吸安和注射毒品，幼子長期吸安非他命二手煙霧，也驗出毒品陽性反應，南投地院將林女依妨害幼童發育罪名判刑8個月。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。

    43歲的林姓女子，近30年前開始施用安非他命和海洛因，2018年生下兒子後還繼續吸食或注射毒品，林女的兒子前年6月發燒多日不退，被送醫院治療，院方幫當時6歲的小男童驗尿，竟發現尿液呈現安非他命陽性反應。

    林女坦承有注射毒品，但未在兒子面前吸安或注射，還推給前夫和胞姊，也辯稱不知道小孩處於毒煙環境下會吸到毒品。儘管強力否認卸責，惟小男童可以畫出媽媽注射毒品的針筒，以及玻璃製的吸食器，並描述媽媽如何使用吸食器吸煙，如何使用針筒注射。

    醫學臨床文獻指出，兒童長接觸安非他命，會抑制成長、視力下降、齒牙動搖，噁心、發抖、皮膚傷口不易癒合，且體重下降，而男童住院的醫院發現，男童當時明顯營養不均衡、生長遲緩。

    南投地院法官認為，男童是因為長時間身歷其境，才會對母親施用毒品的情形和使用器具印象深刻，林女為人母卻不顧幼子健康和身心發育，在其面前吸安，致男童吸入含有毒品的煙霧，妨害其身心發育，因此以妨害幼童發育罪名，判處有期徒刑8個月。而小男童後來已安置到安全適當場所，以遠離母親毒害。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

