財神爺來了！今彩539頭獎開2注 800萬獎落桃園、彰化

2月11日開獎的第115000036期今彩539頭獎開出2注，獎落桃園、彰化。（本報合成）

2月11日開獎的第115000036期今彩539頭獎開出2注，由桃園市楊梅區光華里文化街295巷2號1樓的「埔心旺商行」及彰化縣社頭鄉社頭村清水岩路406之3號1樓的「就愛樂透彩券行」開出。

第115000036期今彩539中獎號碼為「11、15、18、29、33」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共266注中獎，每注可得2萬元；參獎共9128注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬1175注中獎，每注可得50元。

第115000036期39樂合彩中獎號碼為「11、15、18、29、33」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共427注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5210注中獎，每注可得1125元。

第115000036期3星彩中獎號碼為「503」，壹獎共121注中獎，每注可得5000元。

第115000036期4星彩中獎號碼為「3428」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

