騎電動三輪車逆上國3竹南段 84歲翁與2賓士車相撞亡

一名84歲黃姓老翁今（11）日晚間騎電動輔助三輪車於國道3號竹南交流道北向出口逆向行駛，與2輛賓士車發生碰撞，老翁死亡、三輪車解體。（警方提供）

一名84歲黃姓老翁今（11）日晚間騎電動輔助三輪車於國道3號竹南交流道北向出口逆向行駛，與2輛賓士車發生碰撞，老翁死亡，事故原因警方調查中。

國道2隊警方今晚6點27分許獲報，指國道3號北向120公里處竹南路段發生交通事故案，經員警到場處理，為黃姓老翁騎乘電動輔助三輪車，不明原因由竹南交流道北向出口逆向騎乘，接續與30歲潘姓男子及26歲陳姓女子分別所駕駛的賓士休旅車、賓士轎車發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

電動輔助三輪車因撞擊解體、老翁也死亡；另陳女受擦挫傷，送頭份為恭醫院診治。老翁之酒測值尚待法醫抽血檢測，另潘男、陳女經警方實施酒測，酒測值均為0。事故現場於晚間7點55分排除，全線恢復正常通車。

國道2隊警方表示，老翁騎乘電動輔助三輪車上國道原因，待進一步調查，呼籲用路人騎乘電動輔助三輪車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處3000元以上、6000元以下罰鍰，用路人若不慎騎乘電動輔助三輪車等個人行動器具誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」或利用「1968 App」的「警政報案」，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法