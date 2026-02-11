為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    騎電動三輪車逆上國3竹南段 84歲翁與2賓士車相撞亡

    2026/02/11 21:42 記者彭健禮／苗栗報導
    一名84歲黃姓老翁今（11）日晚間騎電動輔助三輪車於國道3號竹南交流道北向出口逆向行駛，與2輛賓士車發生碰撞，老翁死亡、三輪車解體。（警方提供）

    一名84歲黃姓老翁今（11）日晚間騎電動輔助三輪車於國道3號竹南交流道北向出口逆向行駛，與2輛賓士車發生碰撞，老翁死亡、三輪車解體。（警方提供）

    一名84歲黃姓老翁今（11）日晚間騎電動輔助三輪車於國道3號竹南交流道北向出口逆向行駛，與2輛賓士車發生碰撞，老翁死亡，事故原因警方調查中。

    國道2隊警方今晚6點27分許獲報，指國道3號北向120公里處竹南路段發生交通事故案，經員警到場處理，為黃姓老翁騎乘電動輔助三輪車，不明原因由竹南交流道北向出口逆向騎乘，接續與30歲潘姓男子及26歲陳姓女子分別所駕駛的賓士休旅車、賓士轎車發生碰撞。

    電動輔助三輪車因撞擊解體、老翁也死亡；另陳女受擦挫傷，送頭份為恭醫院診治。老翁之酒測值尚待法醫抽血檢測，另潘男、陳女經警方實施酒測，酒測值均為0。事故現場於晚間7點55分排除，全線恢復正常通車。

    國道2隊警方表示，老翁騎乘電動輔助三輪車上國道原因，待進一步調查，呼籲用路人騎乘電動輔助三輪車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處3000元以上、6000元以下罰鍰，用路人若不慎騎乘電動輔助三輪車等個人行動器具誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」或利用「1968 App」的「警政報案」，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播