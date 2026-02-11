失足墜落？女舞者陳屍埔里男友家後院 疑點重重解剖待釐清

25歲墜樓女子的男友是住在二、三樓，二樓陽台有晾衣服，一樓則是其他住戶。（民眾提供）

南投1名25歲女子1月29日被發現陳屍男友住家後院，警方當時研判女子攀爬失足摔落身亡，惟死者母親表示死者有男友住處鑰匙，不太可能因攀爬失足墜樓，且其男友事後刻意隱藏其左手傷口，懷疑死因不單純。南投檢方表示，檢察官2日已會同法醫解剖，等待解剖報告來釐清疑點。

據了解，死者是1名在遊樂園工作的女舞者，1月29日搭乘計程車到埔里找詹姓男友，之後被發現陳屍在男友住家後院，警方研判女子當時疑似有喝酒，發現男友鎖住家門，而試圖從2樓攀爬至3樓男友房間時，才失足摔落。

死者母親無法接受警方的說法，她指出，女兒持有詹男家鑰匙何必爬牆？另外有議員特助發現女兒男友手上有傷口，他隨即將手放身後，似乎刻意隱藏傷勢，懷疑女兒與男友吵架後遭推下樓。

南投地檢署表示，案發後檢警即在現場詳細進行採證，2月2日也完成解剖相驗，現在正在等待報告出爐，會就解剖報告中呈現的內容，例如死者有無喝酒、體傷位置與狀況等，再與現場採證跡證進行比對，進一步釐清死因。

法醫高大成10日曾分析指出，案情關鍵在墜樓地點，如果陳屍靠近建物，就有意外摔下的可能，以該女子從2至3樓處摔落，墜樓地點離建物應該不會超過1公尺，若超過1公尺，可能事有蹊蹺。南投檢方對高大成的分析研判表示尊重，檢警會仔細釐清各種疑點，給死者家屬一個交代。

