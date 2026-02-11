豪宅頂樓泳池噪音擾民 基泰建設不滿賠360萬上訴卻慘賠千萬

林姓女子與洪姓女子各自花上億元購入台北市內湖區百坪豪宅「基泰御峰」的第23樓，卻發現只要有人在樓頂泳池旁或水裡活動，自家屋裡就會產生如拍打籃球般「咚咚咚」噪音，分別向基泰建設求償500餘萬元。（資料照）

林姓女子與洪姓女子各自花上億元購入台北市內湖區百坪豪宅「基泰御峰」的第23樓，卻發現只要有人在樓頂泳池旁或水裡活動，自家屋裡就會產生如拍打籃球般「咚咚咚」噪音，向基泰建設求償各500萬元。台北地院一審判決基泰建設應修繕泳池，並分別賠償林女精神慰撫金200萬元、洪女160萬元，基泰建設不服判決上訴，高等法院今改判賠兩人各523萬2340元。

一審判決指出，林女於2013年花費1億1800萬元買下基泰御峰23樓其中一戶，洪女則於2016年以1億1000萬元買下23樓另一戶。兩人主張噪音嚴重影響生活，多次反映仍無法改善，因此提起本件告訴。基泰建設主張，泳池設計或施工符合建築法規，也沒有因為施作設計不良造成噪音瑕疵，拒絕賠償，參加人李恆德工程公司持相同答辯。

北院審理時，承審法官親自到場履勘，發現泳池在有人使用時，兩人家中分別的噪音皆超過40分貝，已超過法規管制37分貝的標準，認定基泰公司設計規劃泳池時，有所疏漏，除了要求基泰建設修繕泳池，也要分別賠償林女200萬元、洪女160萬元。

基泰建設不服判決上訴，高等法院合議庭今宣判，林女、洪女請求賠償損害共1046萬4680元有理由，林、洪各得請求523萬2340元。

